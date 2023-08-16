طموح الفوز يراود الاتحاد أمام عمان اف سي في دوري المحترفات

مهند جويلس

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عمان - تختتم اليوم الجولة الثالثة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023، بلقاء يجمع فريقي الاتحاد وعمان اف سي عند الساعة السابعة مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.ويتطلع الاتحاد لتوسيع فارق الصدارة والاقتراب أكثر من ملامسة اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، في المواجهة قبل الأخيرة للفريق بالبطولة، إذ ينافسه بشكل مباشر على اللقب فريق الأرثوذكسي الذي يخضع للراحة في الجولة الحالية.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس المواجهة الأولى للجولة الثالثة، وجمعت بين النصر والاستقلال على الملعب ذاته.وتعد المواجهة بمثابة التحضير النهائي للفريقين قبل خوض بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية الأسبوع المقبل، والتي ستقام على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة بدءا من 23 الشهر الحالي.ووقع الاتحاد وعمان اف سي في المجموعة الأولى إلى جانب الهلال والاتحاد من السعودية، على أن يلتقي عمان اف سي مع الهلال بافتتاحية البطولة، فيما يواجه الاتحاد نظيره الاتحاد السعودي في اليوم ذاته.وتنتظر الاتحاد فرصة مواتية لتوسيع الفارق مع الأرثوذكسي إلى 5 نقاط في حال تحقيق الفوز على عمان اف سي، مع انتظار مواجهته الأخيرة بالدوري معه إلى ما بعد البطولة الأردنية السعودية، إذ يحتل الاتحاد الصدارة حاليا برصيد 23 نقطة، فيما يتبعه الأرثوذكسي برصيد 21 نقطة.وكانت المواجهة الأولى بين الطرفين قد انتهت بفوز كبير للاتحاد وصل إلى سبعة أهداف دون مقابل، فيما سيطر التعادل السلبي على مواجهة الإياب، رغم الغيابات الكثيرة التي عانى منها عمان اف سي وقتها، إذ كانت المباراة الأخيرة للمدرب السابق للفريق بسام أبو رزوق.ويتطلع المدرب البرازيلي لفريق الاتحاد جويل كورنيللي، لتسجيل الفوز الثالث منذ تسلمه المهمة خلفا للبناني وائل غرز الدين، واستثمار الحالة المعنوية السيئة لدى المنافس الذي تلقى ضربة موجعة بالجولة الماضية، وبات مهددا بفقدان مركزه الثالث بالجولة الحالية.ومن المتوقع أن يعتمد كورنيللي في تشكيلته الأساسية على كل من شرين الشلبي، نور زوقش، أمنية محمود، ماسا زيادة، العنود غازي، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، زينة حازم، روزبهان فريج، لين البطوش وليلى إسكندر.وفي الجهة المقابلة، يسعى المدير الفني لفريق عمان اف سي حسام أبو رياش، لإيقاف النزيف النقطي الذي يتعرض له الفريق بمشاركته الأولى بدوري المحترفات، متأملا بنقطة على الأقل تبقيه في المراكز الثلاث الأولى على الأقل قبل العودة من البطولة الأردنية السعودية.وشكلت عودة أكثر من لاعبة للفريق بعد غيابهن الأسابيع الماضية لدواعي مختلفة، فرصة مناسبة لأبو رياش لإيقاف منافسه رغم صعوبة المهمة، من خلال الاعتماد في تشكيلته الأساسية على كل من روند كساب، لوجين البطوش، رند أبو حسين، أشيا كونستانس، منى الصاحب، جوسي لاربي، جنى العيساوي، راما السيلاوي، أروى البطاينة، تالا برغوثي وبانه البيطار.