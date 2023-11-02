عارف: عوامل متعددة ضربت المستوى الفني للدوري.. وخانكان "مدرب محنك"

يحيى قطيشات

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أكد قائد فريق السلط لكرة القدم مقداد عارف، أن ظروفا مختلفة تسببت في ظهور مباريات دوري المحترفين بشكل متواضع متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا أكبر، وتطورا أفضل لمستوى المباريات.وبين مقداد، أن فترات التوقف الطويلة للمباريات، والصعوبات المالية التي تعاني منها الأندية، والتأخر في صروف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وعدم قدرة اتحاد الكرة على توفير شركة راعية للدوري حتى الآن، عوامل تسببت في تراجع الأداء والنتائج للفرق المشاركة بالدوري.وعرج قائد فريق السلط في حديثه لـ"الغد"، إلى موضوع احتجاب اللاعبين في عدد من الأندية عن التدريبات احتجاجا على عدم توفير المستحقات، وغيرها من المشاكل التي أثرت على التحضيرات.وقال: "يدرك الجميع أن اللاعب والمدرب والإداري عليهم التزامات عائلية، مع الاعتراف بالصعوبات المالية للإدارات في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد أزمة "كورونا"، وهذا يتطلب إيجاد حل للمشكلة المالية للأندية بالتعاون مع الحكومة، أملا في استقرار أفضل للكرة الأردنية".وأكد عارف، أن سلبيات فترات توقف دوري المحترفين لهذا الموسم، أكثر من الإيجابيات، حيث ضربت فترات التوقف تحضيرات الأندية، كما أصبحت بيئة خصبة للاعبين للاحتجاب عن التدريبات بسبب تأخر المستحقات والرواتب.واثنى اللاعب، على جهود المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان، الذي يملك خبرة واسعة وحنكة وإمكانيات فنية بارزة ولمسات فنية وبدنية، بدأت تظهر على أداء ومستوى الفريق في الفترة الأخيرة، فسجل السلط انتصارين مهمين على فريقي سحاب والرمثا وتعادل مع معان، ويسير وفق الخطة المرسومة من خانكان بخطوات ثابتة، مضيفا، أن العلاقة التي تربط بين خانكان واللاعبين، مميزة ويغلفها الحب والاحترام والتعاون لخدمة منظومة الفريق.وقال قائد فريق السلط: "إنه سيخضع لعملية جراحية بسيطة بعد 3 أسابيع لإزالة برغي من قدمه، وأكد أن العملية الجراحية التي أجراها في الساق، وتخللها وضع مادة البلاتين، لمعالجة الكسر الذي تعرض له خلال مباراة فريقه أمام فريق الرمثا بدوري المحترفين، ممتازة والحمد لله". مضيفا، أنه سيكون جاهزا للعودة للملاعب ومشاركة السلط مباريات مع بداية مرحلة الإياب.وعن تقييم تجربته في صفوف فريق السلط عبر سنوات طويلة، قال عارف: "الحمد لله تجربتي ناجحة ومميزة مع "الرهيب"، خصوصا بعد صعود الفريق لدوري المحترفين، حيث أثبت هو ونجومه حضورا مميزا، وشكل نقطة مضيئة في تاريخ منافسات الدوري، فسجل نتائج كبيرة وإيجابية، ونافس على لقب الدوري، ووصل للمباراة النهائية لبطولة الكأس الموسم قبل الماضي، وشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ونجح في التأهل للدور الثاني". في مسيرة مميزة بكل المقاييس، وسط دعم واهتمام والتزام من إدارة النادي وجماهيره والأجهزة الفنية، وقام السلط بتعاقدات مع أبرز النجوم خلال المواسم الماضية.وتتذكر الجماهير السلطية، موقف اللاعب مقداد عارف، حيث كان يحمل شارة الكابتن مع فريق السلط في بطولة الدرع العام 2018، وعندما شارك اللاعب عبدالله ذيب مع السلط في أول مباراة له، قام عارف بالذهاب إليه لتسليمه شارة الكابتن واللاعب ذيب رفض ذلك احتراما لتاريخ مقداد مع السلط.وفي مسيرته الكروية، يتذكر عارف المدير الفني السابق لفريق السلط، العراقي المرحوم محمد تامر الذي له الفضل بصقل موهبته وتطويرها بشكل لافت،وقال: "أشرف على تدريبي العديد من المدربين الذين لهم الفضل ومنهم: أحمد الروابدة، خالد عبد الرحيم، جريس تادرس، والراحل خالد عوض".ويقول اللاعب مقداد: "أول مباراة لعبتها في حياتي مع فريق تحت 18 سنة، وكانت في مواجهة فريق عين كارم، وأن أجمل أهدافي كان في مرمى فريق عين كارم، حيث كنا متأخرين بهدفين نظيفين ونجحنا في الخروج بنتيجة التعادل 3-3". ويؤكد عارف، أنه لعب العديد من المباريات الجميلة في دوري المحترفين، والتي تبقى عالقة في الذاكرة، ومنها مباراة السلط والوحدات في مرحلة الذهاب للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.وأشاد بالجماهير السلطية ودعمها للفريق خلال السنوات الماضية، متمنا أن تقف دائما خلف الفريق بالتشجيع المثالي ورفع معنويات اللاعبين خلال المباريات المقبلة.وتطرق نجم فريق السلط، إلى مشاركة منتخب "النشامى" في التصفيات الآسيوية المشتركة، قائلا:" كل أمنيات التوفيق للمنتخب الوطني لإسعاد الجماهير الأردنية من خلال التواجد بالمونديال للمرة الأولى في تاريخه، وترك بصمة إيجابية في بطولة كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل، لكن المشوار لن يكون سهلا ويحتاج للتركيز والتخطيط واحترام المنتخبات المنافسة، وخصوصا منتخب طاجكستان، حيث إن المنتخبات الآسيوية تتطور كثيرا من الناحيتين الفنية والبدنية".