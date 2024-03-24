عايد مرشح للمشاركة مع "النشامى" أمام باكستان بتصفيات المونديال

مهند جويلس

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عمان- أصبح لاعب خط الوسط في المنتخب الوطني لكرة القدم رجائي عايد، أبرز المرشحين للمشاركة بصفة أساسية في مواجهة باكستان غدا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، في اللقاء الذي يستضيفه ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة مساء.ومن المتوقع أن يعوض عايد غياب زميله نزار الرشدان في منتصف الملعب، نظرا لغياب الأخير عن المواجهة المقبلة بسبب تراكم الإنذارات، حيث تلقى بطاقتين صفراوتين أمام السعودية وباكستان ضمن الجولتين الثانية والثالثة على التوالي.وتبدو ورقة عايد مرشحة للمشاركة بصفة أساسية أكثر من أي لاعب آخر، نظرا لتفضيله من قبل المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، في حال تعرض أي لاعب من ثنائي الوسط للغياب بداعي الإصابة أو الحرمان، وهو ما حصل خلال منافسات كأس آسيا الأخيرة.وشارك عايد في جميع مباريات كأس آسيا باستثناء المباراة النهائية، حيث خاض مواجهة ماليزيا في الدور الأول، ومواجهة كوريا الجنوبية في نصف النهائي كبديل، فيما شارك بصفة أساسية أمام كل من: كوريا الجنوبية والبحرين بدور المجموعات، والعراق وطاجيكستان بالأدوار الإقصائية.وأثبت عموتة خلال فترة توليه المنتخب خلال الأشهر الماضية، تفضيله عددا معينا من اللاعبين والاستقرار على التشكيلة الأساسية قدر المستطاع، ما يجعل فكرة تغيير عدد من اللاعبين قبل المباريات أو خلالها أمر صعب، إلا أنه مضطر لإشراك عايد في مواجهة يوم غد، وبنسبة أقل زميله إبراهيم سعادة.وتضم قائمة المنتخب الوطني لمواجهة باكستان بعد تأكد غياب الرشدان 24 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، عبد الله نصيب “ديارا”، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، محمود شوكت، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق “بوجبا”، علي علوان، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري ويزن النعيمات.وأجرى المنتخب تدريبه مساء أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ويختتم تدريباته عصر اليوم على ملعب المباراة، على أن يظهر عموتة اليوم أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات المنتخب في المواجهة، ويسبقه المؤتمر الصحفي لباكستان عند الساعة الحادية عشرة والنصف، فيما يقود المباراة الحكم السيريلانكي جامين نيفون روبيش.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب طاجيكستان صاحب المركز الثاني، فيما يتبوأ المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط.بدوره، حط المنتخب الباكستاني الرحال أمس بالعاصمة عمان بحضور المدرب ستيفن قسطنطين، وبحضور 24 لاعبا، وهم: يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد الأرشاد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.