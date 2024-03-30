الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عبدالكريم: المقارنة بين زمانين بـ"كرة اليد" فيها نوع من الظلم

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اللاعب السابق للمنتخب الوطني ونادي عمان بكرة اليد خالد عبدالكريم (الغد)
عمان - في الزمن الجميل لكرة اليد الأردنية، وفي الوقت الذي كانت فيه اللعبة تزحر بوجود كوكبة من اللاعبين “العمالقة”، كان اللاعب الشاب خالد عبدالكريم يلفت الأنظار نظرا لمستواه المميز الذي ظهر عليه في مبارياته مع فريق نادي عمان، ما مكنه من الدخول بكل قوة في صفوف المنتخب الوطني.اضافة اعلان
اللاعب السابق خالد عبدالكريم، الذي بدأ مسيرته الرياضية في سورية مارس لعبتي كرة القدم وكرة اليد، قبل أن ينحاز إلى معشوقته كرة اليد، والتي جعلت منه نجما كبيرا.
ورغم ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب بسبب ظروف عمله، عاد من جديد بصفة إدارية، حيث انضم إلى الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة اليد، وحاليا يشغل منصب مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب عضويته في لجنة المنتخبات الوطنية.
البداية من سورية
يقول خالد عبدالكريم: “إنه بدأ بممارسة لعبة كرة اليد وهو في عمر (12) سنة، وتحديدا في العام (1978)، في نادي الشعلة السوري في محافظة درعا، في الفئات العمرية الأشبال والناشئين”، ثم إلى فئة الشباب، قائلا: “كانت المجموعة التي ألعب معها من أميز اللاعبين، وقد مثل معظمهم المنتخب السوري، وقد حصلنا على المراكز الأولى في جميع البطولات التي لعبناها معا، وبعدها انتقلت إلى الأردن”. 
وبدأت ممارسة كرة اليد وكرة القدم في مدرسة توفيق أبو الهدى، حيث كنت أمثلها في اللعبتين معا، ثم انضممت إلى نادي النصر لكرة القدم لمدة سنتين، وعندما بدأت دراستي في الجامعة الأردنية العام (1986)، انضممت إلى نادي عمان كلاعب كرة يد، وفي العام نفسه، تم اختياري للعب في المنتخب الوطني، وبدأ مشواري في دوري أندية الدرجة الأولى.
مسيرتي مع نادي عمان
وأضاف، “حصلت مع نادي عمان على مراكز متقدمة في الدوري، حيث كان الفريق يضم نخبة مميزة من لاعبي كرة اليد من أبرزهم المرحوم ابراهيم الشعلان، ومازن طبلت، وسمير كيالي، وإياد الصعيدي، وسمير الشريف، وكريم نفاع، وفي تلك المرحلة كان فريق عمان من الفرق المميزة، والتي كانت تنافس على لقب الدوري، وأيضا على ألقاب البطولات المحلية الأخرى، وقد حصلت على جائزة اللاعب المثالي العام (1989)، وايضا كنت أنافس في أكثر من عام على لقب هداف الدوري.
وخلال تواجدي مع نادي عمان أشرفت على تدريب فرق الفئات العمرية لسنوات عدة، وقد كانت الفرق تتنافس على ألقاب البطولات المحلية، وفي العامين 1996 و1997 تسلمت دفة تدريب الفريق الأول، قبل أن أبتعد عن الملاعب بسبب ظروف عملي.
8 سنوات في المنتخب 
لا شك أنها كانت مسيرة طيبة وثرية في الخبرة والمشاركات العربية والدولية على مدى لا يقل عن ثماني سنوات، وقد لعبت مع كوكبة مميزة من اللاعبين على مستوى الوطن من جميع الأندية الأردنية بلا استثناء، حيث كان يلعب في المنتخب الوطني من نادي عمان خمسة لاعبين وهذا يدل على مستوى نادي عمان في تلك الفترة. 
اللاعب الأعسر
وأضاف، “معظم مدربي العالم يبحثون عن اللاعب “الأعسر” وذلك لندرة اللاعبين الذين يلعبون كرة يد بيسراهم، وهذا يسبب قلقا للمدربين، لأن الجهة اليمنى من الفريق في الملعب (الساعد الأيمن، والجناح الأيمن)، يجب أن يتواجد فيها مثل أولئك اللاعبين في الفريق، وبفضل الله هذا ما ساعدني على التقدم وأفضلية الاختيار عن غيري سواء في النادي أو المنتخب. 
منافسة قوية
وحول طبيعة المنافسة بين الفريق في السابق قال: “المنافسة كانت قوية بين أكثر من فريق، وحتى هذه الفرق كانت موزعة في الشمال، وكان فريق العربي الذي تزعم البطولات لسنوات عديدة، وكان يضم لاعبين على مستوى عال، وكذلك نادي الحسين الذي كان منافسا قويا على البطولات كافة، كما ظهر فريق يرموك الشونة الذي كان مزعجا للفرق الكبيرة، ولطالما قدم نجوما على مستوى عال، وفي الوسط ظهر عمان والأهلي، والأخير كان يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وكان على مستوى عال من الأداء والحرفية، وحصد العديد من البطولات، وكذلك نادي السلط الذي يملك لاعبين يعشقون كرة اليد ولديهم مستوى متميزا من الأداء وخلفهم جمهور تواق للانتصارات، وقد أضاف الكثير إلى جمالية المباريات والحماس فيها، والذي كان له نصيب طيب من البطولات.
بين الماضي والحاضر
وحول المستوى الفني في السابق، والوقت الحالي قال عبدالكريم: “المقارنة بين زمانين فيها نوع من الظلم، وقد يكون فيها تجن على فترة على حساب الأخرى، ولكن الفارق الوحيد بين الحقبة الماضية والتي تتمثل في جيل كرة اليد السابق، والذي يرغب البعض بتسميته بالجيل الذهبي، والحقبة الحالية هي قضية اللعب من أجل اللعب فقط من دون أي اعتبارات أخرى، وأهمها الاعتبارات المالية، وعلى سبيل المثال، لم يكن أي لاعب في وقتنا يتقاضى راتبا شهريا أو بدل مواصلات أو مكافئات، ومع ذلك كنا نلتزم بالتدريب ونقدم أقصى ما لدينا كي نفوز، وكنا نحصل على “دينار واحد”، بدل مواصلات عن تدريبات المنتخب الوطني، ولم يكن يهمنا بقدر همنا بأننا نمثل المنتخب، وجيل زمان كان يفتقد إلى التكنولوجيا المتوفرة  الآن، ويفتقد إلى الأجهزة والأدوات المناسبة والخبرات التدريبية، التي تهتم بكل تفاصيل اللعبة والحاجات الحقيقية لرفع المستوى البدني والمهاري والخططي كما هو الآن، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك اختلافا في مستوى اللعبة بين الزمانين”.
تراجع مستوى اللعبة
لا يخفى على المتابعين للعبة كرة اليد والمهتمين بها، أنها قد مرت بمراحل ضعف وتراجع من خلال تقلص عدد الأندية المنافسة على الدوري، وهذا يعني تكدس اللاعبين الأعلى مستوى في ناد واحد أو اثنين حسب النادي الذي يصرف أموالا على فريقه في ذلك الموسم، وتراجع الاهتمام بالفئات العمرية من قبل الأندية وبالتالي، رصيد الأندية من اللاعبين بدأ ينفد لعدم وجود من يخلفهم، الاحتراف وشراء اللاعبين أصبح هو المؤثر في فوز الفريق بالدوري، من دون أن يهتم النادي بخلق لاعبين يرفدونه وذلك لتوفر بعض الأموال لموسم أو موسمين، والمثلث المقلوب في نشر اللعبة ودعمها، الوضع الطبيعي أن يبدأ اللاعب لعب كرة اليد في المدارس وهي القاعدة الأوسع، ثم انتقاء اللاعبين المميزين للعب في الأندية، والتي بدورها تقوم بتدريب اللاعبين والأعتناء بهم في جميع الفئات وصولا إلى فرق الرجال.
القادم أجمل
وأشار عبدالكريم، إلى “الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأردني ممثلا  بأعضائه وعلى رأسهم، الدكتور تيسير المنسي لإعادة لعبة كرة اليد في الأردن بل ووضعها في مصاف الدول المتقدمة على المستويين العربي والآسيوي  وأكبر دليل على ذلك، حيث يقدم الاتحاد الدعم للأندية والمنتخبات الوطنية، وللعبة بشكل عام، حيث  أحضر الاتحاد، أفضل المدربين العرب لتدريب منتخباتنا الوطنية وهم: المدير الفني المصري الدكتور محمد عبد الرحمن، ومدرب الحراس التونسي الكابتن أيمن بن مختار، وثلة من المدربين الوطنيين، ونتيجة لذلك بدأت تظهر مجموعة جيدة ولا  بأس بها من الشباب الصغار، سيكون لهم مستقبل زاهر وأثر واضح في رفع مستوى اللعبة.
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