عبد الرحمن عاقلة.. طبيب "الكروس فيت" الذي يطمح لإنجاز عالمي

مصطفى بالو

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عمان- لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تكتمل من خلال صورتين تصبحان وجهين لحقيقة واحدة، صورة لما عليه النجم أو النجمة الآن، فيما تختفي الصورة الأخرى عن القارئ، لتأتي هذه "الزاوية" وتكشف تفاصيل الحياة اليومية للنجم الرياضي.وتقف زاوية "أصل وصورة"، عند لاعب المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية والكروس فيت د. عبدالرحمن عاقلة.عاقلة... في الطب حياةأكد عاقلة أن الطب طموح مغموس بشغف وشرف الانتساب إلى قوافل رسل المهنة الإنسانية، شارحا: "وضعت دراسة الطب في قمة طموحاتي تبعا لدوافعها الإنسانية، وقيمتها العلمية والاجتماعية، فاجتهدت في دراستي، وحصلت على معدل بالثانوية أهلني لدراسة الطب في جامعة 6 أكتوبر في مصر، وتخرجت فيها وتركيزي على تخصص الباطنية".وأضاف: "عدت إلى بلدي لأقدم علمي إلى أبناء جلدتي، فأنهيت الامتياز، وأنا حاليا مقيم للسنة الثالثة في تخصص الباطنية، في مستشفى ابن الهيثم، وأضع تركيزا كبيرا في عملي الذي يحتاج إلى الدراسة والبحث والتقصي، وتسليح نفسي بكل دوافع التطور بحثا عن التميز".الرياضة شغفويؤكد عاقلة، أن الطب والرياضة وجهان لشغفه وطموحه، موضحا: "كنت ممارسا دائما للرياضة حتى أيام الدراسة، وتعيش في تفاصيل يومي كما شغفي الطبي، وعندما عدت إلى عمان، وجدت نفسي في رياضة وتحديات الكروس فيت، والتي دلني عليها المدرب والكابتن المعروف أمين عطالله، وبدأنا نبحث عن كل أشكال صقل موهبتنا، وتطوير قدراتنا في "الكروس فيت"، التي أسرتنا في حدود تحدياتها".وتابع: "لم تكن هذه الرياضة المكتشفة في الولايات المتحدة الأميركية، لها حضورها على الساحة المحلية، ما دفعنا إلى خوض العديد من الدورات، ووضعت تركيزي في احتراف هذه الرياضة التي توازن بين اللياقة البدنية ورفع الأثقال، ولها تحدياتها التي تدخل فيها أيضا حركات الجمباز والسباحة، وتغلف تحدياتها القوة والتنافس والإثارة".وأردف قائلا: "عمري في رياضة الكروس فيت يقترب من 10 سنوات، وكل سنة تأخذني تحدياتها إلى دروب جديدة من الإصرار، وتمنحني طاقة إيجابية رهيبة في جميع مفاصل يومي وحياتي، والكروس فيت رياضة عالمية، ولها بطولاتها العالمية، والتي تتأهل إليها بعد خوض سلسلة من التصفيات المؤهلة لبطولة العالم، وخضت العديد من المنافسات المحلية والخارجية، حيث شاركت في بطولات بمصر والكويت وقطر واليونان، وحصلت في بعضها على ترتيب في المراكز الثلاثة الأولى، وفي أخرى، لم يحالفني الحظ، لكن هذه الرياضة تزيد من روحك الرياضية، والخسارة تحفزك إلى فوز مقبل".وحول موازنته بين مشروعيه الطبي والرياضي، قال عاقلة: "صحيح أن الجدول اليومي مزدحم، بين الطب الذي يحتاج إلى وقت طويل من العمل، يرافقه التركيز الكبير في كل التفاصيل العلمية، إلى جانب التدريب الشاق لمدة ساعتين يوميا، وما يتخلله من تنظيم لجدول التغذية وتنظيم ساعات النوم، لكنني أوازن وأعطي الطب تركيزا كبيرا لإنجاز المطلوب، وهناك تركيز مماثل في الرياضة لتطوير مستواي من يوم إلى آخر من دون إضاعة الوقت، في توازن يدفعني إلى النجاح".عاقلة والمشاركات الرسميةوعن دخوله معترك المشاركات الرسمية من بوابة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أجاب عاقلة: "انطلقت الفكرة من نية اتحاد بناء الأجسام، استحداث منتخب لتحدي اللياقة البدنية، وتواصلت مع رئيس الاتحاد مأمون كلمات، الذي حفزني بلباقته وحرصه على الإنجاز للوطن، ما دفعني إلى الموافقة الفورية على طرحه، وخضنا تصفيات لغرض اختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة آسيا وقتها التي أقيمت في لبنان خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، وفعلا انضممت إلى عناصر المنتخب الوطني في هذه التصفيات إلى جانب 4 شبان و4 فتيات، وخضنا المشاركة الرسمية تحت لواء الاتحاد في بطولة آسيا، وحققنا إنجازات مذهلة، حين عدنا بحصاد وفير وصل إلى 12 ميدالية ملونة، حيث توجت بفضية الفردي، وذهبية الفرق برفقة زميلي أدهم الصقور، وكذلك البرونزية برفقة بنان الجعفري في منافسات الفرق أيضا".وحول استعداداته لمشاركة المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية في بطولة العالم بإسبانيا، أجاب عاقلة: "سألتحق بوفد المنتخب الوطني في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، وتسلحت بالجاهزية البدنية وأتطلع إلى مشاركة زملائي في منتخبي الأجسام واللياقة البدنية لتحقيق إنجازات وطنية جديدة، مدركين أن المنافسات العالمية أقوى من تجربتنا الآسيوية، إلا أننا نملك الإرادة والتحدي والإصرار والمستويات المؤهلة لخطف ميداليات ملونة".