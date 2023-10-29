الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب سحاب ينوي استقطاب العكش بين المرحلتين

عبد القادر: خطأ تحكيمي مهد لخسارة قاسية.. والتوقفات المستمرة أربكت خططنا

المدير الفني لفريق سحاب أحمد عبد القادر - (من المصدر)
المدير الفني لفريق سحاب أحمد عبد القادر - (من المصدر)
 أكد المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم أحمد عبد القادر، أن الهدف الأول الذي تلقاه فريقه أمام الرمثا في افتتاح منافسات الجولة السادسة، تسبب في خسارة قاسية وصلت لخمسة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة يقودها على خط التماس بعد انضمامه مؤخرا لتدريب الفريق.اضافة اعلان
وبين عبد القادر في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الهدف جاء من خطأ تحكيمي واضح، ما ساهم في تحويل مجرى المباراة، موضحا في الوقت ذاته، أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، وأن الخسارة القاسية يتحملها الفريق بأكمله، رغم أن الأهداف جاءت من أخطاء فردية.
وأضاف: "نعتذر لجماهير فريق سحاب التي تفاجأت كما نحن من الخسارة الثقيلة، ونعدهم بأن نقدم الأفضل في المرحلة المقبلة، وجئنا كجهاز فني جديد في توقيت ومرحلة صعبة، وسنحاول إعادة ترتيب الأوراق بهدف الظهور بصورة أفضل مستقبلا".
ولفت عبد القادر، إلى أن تشكيلة الفريق بداية الموسم كانت خاطئة، من خلال عدم التعاقد مع مهاجم صريح، إلى جانب عدم وجود لاعب ارتكاز، ووجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الجناح الهجومي، مبينا أن عددا من اللاعبين يضحون بسمعتهم باللعب بمراكز غير مراكزهم من أجل تسيير أمور الفريق.
وتابع: "نعاني من غياب المهاجم الذي يعد عملة نادرة في عالم كرة القدم، وفي قائمة الفريق لا يوجد أي لاعب يلعب في هذا المركز وهذه مشكلة كبيرة، ونحاول تعويضهم بلاعبين أجنحة، كاللاعب حمزة الصيفي، وهناك لاعبون بمركز الظهير نشركهم في الارتكاز كاللاعبين إبراهيم دلدوم وورد البري". 
وأشار عبد القادر، إلى أن النادي سيجري مفاوضات مع مهاجم الفيصلي محمد العكش، والذي أعلن ناديه مؤخرا عن عدم رغبته في تجديد التعاقد معه، مفيدا بأن ضم اللاعب سيساهم في حل جزء من المشكلة التي تواجه الفريق في المرحلة الحالية، مع التذكر بأن مسألة ضمه ستكون عقب نهاية مرحلة الذهاب، لصعوبة تسجيل اللاعب حاليا.
وواصل: "سنعمل بين المرحلتين على التعاقد مع لاعبين أجانب، إذ لا يوجد مع الفريق سوى اللاعب الغاني ديفيد جونيور، وهو يلعب في مركز الجناح الهجومي أيضا، علما بأنه انضم لتدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي، بعد تواجده في المرحلة الماضية ببلاده، وسنحاول الاستفادة من خدماته في المباريات المقبلة".
وكشف عبد القادر، أن فترات التوقف الطويلة، تسببت في تذبذب مستوى الفريق من مرحلة لأخرى، حيث إن الفريق يلعب مباراتين وثم يتوقف عن اللعب لمدة طويلة تقدر بـ20 يوما، موضحا أن مدرب المنتخب الجديد حسين عموتة، يحاول التعرف إلى اللاعبين من خلال استدعائهم لفترات أطول، مع الإشارة إلى أن التوقف يرهق إدارات الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين.
واستطرد: "هناك 5 لاعبين من أبناء النادي في سحاب لديهم إمكانيات فنية جيدة، وسيكون لهم شأن معنا في الفترة المقبلة، حيث عانوا من عدم منحهم الفرص والتدريب بصورة قوية سابقا".
وعن طموح سحاب منذ بداية الموسم بالتواجد في المربع الذهبي بدوري المحترفين، أكد عبد القادر أن المسألة ليست سهلة لعدم توفر معطيات النجاح لتحقيق هذا الأمر، مشددا على أن العمل بين المرحلتين سيكون لإعادة الفريق للمسار الصحيح ومحاولة الظهور بصورة أفضل، مع إشادته باللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم لخدمة الفريق.
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