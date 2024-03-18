الإثنين 18 آذار 2024
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عبيد: فرحة رمضانية منقوصة بسبب العدوان على غزة.. والمداورة تبعدني عن "النشامى"

مدافع فريق الحسين إربد سليم عبيد - (من المصدر)
مدافع فريق الحسين إربد سليم عبيد - (من المصدر)
عمان - أكد لاعب فريق الحسين إربد سليم عبيد، أنه يفتقد خلال شهر رمضان المبارك، لوالده الذي توفاه الله قبل عام ونصف تقريبا، مفيدا بأنه كان جزءا لا يتجزأ من حياته، وكان مصدر القوة والدعم في مسيرته.اضافة اعلان
وبين عبيد أن رمضان العام الحالي حضر بفرحة ناقصة، بسبب العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، من حملات إبادة وتجويع بحق المدنيين، متنميا بأن يكون النصر حليف أهل القطاع وأن تنتهي الحرب في أسرع وقت.
وأضاف: "أقضي وقتا طويلا من اليوم بالتنقل من عمان إلى إربد لحضور تدريبات الفريق، حيث يقيم النادي عددا من التدريبات قبل الإفطار أحيانا، وأخرى خلال ساعات المساء، ما يعني بأن غالبية وقتي يكون لصالح النادي، كما أقضي الشق الآخر من اليوم مع العائلة، والتقرب إلى الله من خلال أداء العبادات".
واستذكر عبيد (32 عاما) المعسكر الذي أقامه المنتخب الوطني في شهر رمضان الماضي بقطر، تحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد، حيث سادت الأجواء الأسرية، وفاز الفريق على الفلبين برباعية نطيفة بلقاء ودي، معتبرا هذا المعسكر أجمل اللحظات الكروية التي عاشها خلال الشهر الفضيل.
وتحدث مدافع الحسين إربد عن أسباب ابتعاده عن تشكيلة المنتخب الوطني في الفترة الماضية، وتحديدا بنهائيات كأس آسيا، مرجعا ذلك إلى وجود عدد مميز من لاعبي الحسين إربد بمركز قلب الدفاع، ما يدفع المدربين للمداورة بينهم، الأمر الذي جعل مدرب المنتخب الحسين عموتة يغض النظر عن لاعبين لا يتواجدون باستمرار في التشكيلة الأساسية.
وقال: "كنت متواجدا في القائمة الأولية مع النشامى قبل نهائيات كأس آسيا، قبل أن يتم استبعادي، وهذا قرار فني أحترمه ولا يمكنني الاعتراض عليه، وقد يكون ذلك بسبب رؤية المدرب لعدم قدرتي على خدمته بخطة أو شيء معين، وأتطلع إلى الاستمرار بتقديم أداء جيد بالمرحلة المقبلة مع الحسين لإقناعه والعودة مجددا".
وأكد عبيد، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم تقدم الحسين إربد بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الفيصلي، مشيرا إلى أن الفريق ينظر للفوز في الجولتين المقبلتين على معان والوحدات، والتي قد يقطع من خلالهما الفريق شوطا كبيرا للتتويج للمرة الأولى في تاريخه، خصوصا وأن أي نتيجة في مباراة الفيصلي والوحدات بالجولة المقبلة ستصب في مصلحة الحسين.
واستطرد: "تلقيت عروضا محلية عديدة فور نهاية عقدي مع شباب الأردن، وأبرزها من الحسين والوحدات، إلا أنني فضلت الانتقال للحسين أملا بصناعة التاريخ مع النادي، ونأمل في الموسم الحالي، بتحقيق الثنائية بالظفر بالدوري والكأس وإسعاد الجماهير".
واستذكر عبيد أجمل محطاته الكروية، والتي كانت برفقة فريقه الأم الأهلي، حيث نجح في الحصول على بطولتي الكأس وكأس السوبر، البطولة الأولى للفريق منذ 40 عاما تقريبا، إلى جانب اعتزازه بالفترة التي قضاها مع الوحدات وحصوله على 3 ألقاب ومن بينهم لقب الدوري الوحيد في مسيرته، إلى جانب المستويات الفنية الجيدة التي قدمها مع شباب الأردن وسحاب.
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