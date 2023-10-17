الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عجلون.. استضافة أول مباراة "نخبة" يبعث الأمل بتأهيل الملعب

ملعب مجمع عجلون الرياضي - (ارشيفية)
ملعب مجمع عجلون الرياضي - (ارشيفية)
عجلون- يرى رياضيو محافظة عجلون، أن قرار اتحاد كرة القدم الذي صدر أخيرا، والذي يتيح لفريق نادي عجلون اللعب على ملعبه (مجمع عجلون الرياضي)، ضمن منافسات دوري النخبة للمحترفين تحت سن 19، يبعث الأمل مجددا بإمكانية إعادة تأهيل الملعب بشكل بشكل أفضل، ليتمكن من إستضافة كافة الفعاليات الكروية التي حرمت منها المحافظة التي تضم أندية معروفة بلعبة كرة القدم أمثال أندية كفرنجة وعجلون وعنجرة وعبين.اضافة اعلان
وكان اتحاد كرة القدم، عاد أول من أمس، ووافق على إقامة مباريات لفريق نادي عجلون تحت سن 19، على ملعبه، حيث يخوض الفريق يوم غد الخميس مباراة أمام نظيره فريق سحاب، في الجولة الرابعة من دوري النخبة للمحترفين، في مباراة تاريخية لملعب عجلون الذي يستضيف لأول مرة مباراة في دوري النخبة.
ويرى المجتمع المحلي في محافظة عجلون، في تصريحات لـ”الغد” أن هذه الخطوة تشكل دعما كبيرا لكرة القدم في المحافظة، وبالتالي دعوة وزارة الشباب مجددا لتنفيذ وعودها السابقة بإعادة تأهيل الملعب بشكل أفضل، من خلال بناء المدرجات والمرافق الصحية، وهو الشيء الذي يفتقده الملعب حتى الأن.
وعبر رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي عن بالغ سعادته وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، بموافقة اتحاد الكرة على إقامة مباريات في دوري النخبة تحت سن 19 على ملعب المجمع الرياضي للمحافظة، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل تقدما في طريق مزيد من الدعم لكرة القدم في المحافظة الزاخرة بالأندية المتميزة والتي لها صولات وجولات في كرة القدم في مختلف الدرجات.
وأضاف : فخورون بنادي عجلون الذي تأهل إلى مصاف أندية النخبة في دوري الشباب، في سابقة ايجابية تحدث لأول مرة في المحافظة، لافتا إلى أن مواجهة فرق كبيرة على ملعب عجلون، يشجع الحضور الجماهيري، ويلفت انظار الداعمين إلى ضرورة دعم الفرق الرياضية في المحافظة التي تئن تحت وطأة المعاناة المالية.
ولفت الصمادي إلى أن وزارة الشباب، نجحت في الفترة الماضية في إعادة زراعة الملعب بالعشب الصناعي، كما انجزت أعمدة الإنارة التي منحت فرق المحافظة اجراء المباريات والتدريبات ليلا، بانتظار استكمال العمل من خلال تشييد المدرجات، وبناء المرافق الصحية وغرف غيار الملابس للاعبين.
بدوره أكد المدرب خالد الخطيب، أن استضافة أندية النخبة في المحافظة، يساهم في تشجيع اللاعبين على الانخراط في الأندية، وتقديم افضل مال لديهم للظهور في المباريات القوية، ومقارعة أندية عريقة ومعروفة في كرة القدم المحلية.
وبين الخطيب الذي سبق وأن لعب لسنوات طويلة في نادي الحسين إربد، أن محافظة عجلون تضم أندية نشيطة في كرة القدم أمثال كفرنجة وعجلون وعنجرة وعبين، ما يدفعنا للتأكيد مجددا على ضرورة تأهيل الملعب الذي يرسم لوحة فنية طبيعية، تشجع على ممارسة كرة القدم باجواء “خرافية” ورائعة.
وأضاف : عجلون زاخرة ايضا بالنجوم الذين يحتاجون لفرصة للانتقال إلى أندية المحترفين، لافتا إلى أن مدن وقرى عجلون، انجبت العديد من نجوم الكرة الأردنية الذين لعبوا لأندية المحترفين والمنتخبات الوطنية.
اللاعب الشاب محمد كمال فريحات، عبر عن حماسه لمشاهدة أندية في المحترفين تلعب في المحافظة، لافتا إلى أنه بات ينتظر بفارغ الصبر حضور أندية معروفة على مستوى المملكة، للعب أمام نادي عجلون، من أجل حضور المباراة في الملعب.
وقال : نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مباريات لفرق معروفة تلعب في دوري النخبة تحت سن 19، أمثال الفيصلي والوحدات والحسين إربد وسحاب، ولكننا لم نشاهدهم على أرض الواقع، ليأتي قرار إقامة مباريات في عجلون، كفرصة مناسبة لمتابعة الحدث من الملعب مباشرة، وهو أمر يشجعنا كلاعبين شباب على المضي قدما في التدريبات، املا في الوصول للعب في الأندية.
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