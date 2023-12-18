عربيات: الظروف المالية الصعبة لأندية المحترفين تستدعي تدخلا حكوميا

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

أكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن الصعوبات المالية التي تواجه أندية المحترفين، تحتاج لوقفة سريعة من الحكومة، لوقف تدهو أوضاع الأندية التي تعاني من مأزق مالي كبير.وبين عربيات أن معاناة الأندية تحتاج لتدخل حكومي، في ظل عدم وجود شركة راعية لمنافسات الدوري، واستلام إدارات الأندية معظم مخصصاتها المالية من اتحاد الكرة.وأضاف، في تصريح لـ"الغد"، أن الموسم الكروي الحالي، زاد من هموم ومشاكل الأندية خاصة على الصعيد المالي، لافتا إلى أن ناديه يجاهد حاليا للتخلص من التبعات المالية والديون التي تراكمت عليه خلال الفترة الماضية، وأثرت على منظومة فريق كرة القدم ونتائجه، وبين أن إدارة النادي تعمل بشكل مستمر على إيجاد حلول مالية مؤقتة لتأمين مستحقات اللاعبين في ظل ضعف الموارد المالية.وطالب عربيات، الشركات والمؤسسات في محافظة البلقاء، بضرورة دعم نادي السلط، الذي يقدم خدمة للشباب في المدينة، ويبحث عن أن يكون من الفرق القوية في منافسات بطولتي الدوري والكأس، ومساعدته أيضا على تنظيف الديون المترتبة عليه والتي تعيق تحركاته.وتابع: "يتردد بين أروقة أندية المحترفين بأنها ستكون عاجزة عن إكمال الدوري في مرحلة الإياب، إن استمرت الأمور المالية على ما هي عليه، فهو حدث تاريخي إن حصل لا يقبله الاتحاد ولا الجماهير، فعليا يجب إيجاد حلول فورية".وأكد أن فترة التوقف الطويلة المقبلة لمنافسات الدوري وكأس الأردن، بسبب مشاركة منتخب النشامى في نهائيات كأس آسيا، ستنعكس سلبا على إدارات الأندية من الناحية المالية، متمنيا التوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.وأثنى عربيات على ما قدمه الفريق خلال المواجهة الأخيرة في منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين أمام فريق الجليل، والانتصار المهم والعودة من إربد بنقاط المباراة وسط عرض فني مميز، وأشاد بالمدير الفني للفريق عماد خانكان، الذي نجح في تطوير أداء ومستوى الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية، مؤكدا أنه يملك شخصية قيادية أسهمت في تعزيز التعاون بين الجهاز الفني والإدارة لخدمة منظومة الفريق، مشددا على أن ثقة الإدارة والجماهير السلطية كبيرة في قدرة خانكان على تسخير إمكانيات اللاعبين لتحقيق نتائج فنية جيدة ومركز متقدم على سلم ترتيب فرق الدوري، خصوصا في مرحلة الإياب.وتابع: "خانكان يملك رؤية مميزة في إيجاد جيل شاب من أبناء المحافظة يكون رديفا للفريق الأول في السنوات المقبلة".وتمنى على جماهير السلط، دعم ومساندة الفريق في المباراة المقبلة غدا أمام مغير السرحان، والتواجد في ملعب السلط للتشجيع ورفع معنويات اللاعبين، وتحفيزهم على تحقيق الفوز وتحسين مركز الفريق على سلم الترتيب مع نهاية مرحلة الذهاب، ومؤكدا أن الجماهير الوفية ركيزة مهمة وأساسية في رفع الأداء الفني للاعبين.واختتم حديثه بالقول: "إن إدارة النادي عملت منذ استقطاب خانكان على منحه كافة الصلاحيات في الأمور الفنية الخاصة بالفريق من دون تدخلات من أحد، وإن التعاون بين الجهاز الفني والإدارة في أفضل مستوياته".