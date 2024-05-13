الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عربيات: الموسم الكروي الحالي الأصعب في تاريخ المسابقات المحلية.. والسلط هدفه "الكأس"

رئيس نادي السلط خالد عربيات - (من المصدر)
رئيس نادي السلط خالد عربيات - (من المصدر)
عمان – أبدى رئيس نادي السلط خالد عربيات، رضاه عن النتائج الأخيرة لفريق كرة القدم في دوري المحترفين، لافتا إلى أن الإدارة اجتهدت لتوفير متطلبات الفريق.اضافة اعلان
وقال إن الإدارة لم تقصر مع منظومة الفريق حيث تم التعاقد مع المدير الفني عمار الزريقي، وعززت صفوف الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والأجانب، وذلك رغم الصعوبات المالية التي تواجه الأندية الأردنية ومنها نادي السلط.  
 وأضاف في حديث لـ "الغد"، أن الإدارة حرصت على تسديد جزء من مستحقات اللاعبين، وقامت بصرف المبالغ كاملة التي حصلت عليها من دعم الاتحاد والبالغة 12 ألف دينار إضافة لتأمين مبلغا إضافيا للاعبين، إضافة إلى مكافأة من الإدارة تقديرا للجهود الواضحة من اللاعبين خلال الفترة الماضية.
وقال عربيات: "نحن في نادي السلط أسرة واحدة إدارة واللاعبين إضافة للجهازين الفني والإدارة، والجميع يعمل على خدمة الفريق.
وأردف:" الموسم الحالي من أصعب المواسم في تاريخ المسابقات الأردنية، وساهمت العديد من الظروف في زيادة معاناة الأندية ومنها عدم وجود شركة راعية لدوري المحترفين، والتوقفات الطويلة خارج أيام الفيفا والتي أثرت على المستوى الفني والبدني للاعبين والمستويات العامة للفرق، إضافة إلى التزامات إدارات الأندية بمستحقات سابقة للاعبين والأجهزة الفنية".  
  وأكد عربيات أنه استقطب اللاعب الدولي الفلسطيني عميد صوافطة، قادما من نفط ميسان العراقي، والمحترف المصري أحمد شمس الدين قادما من الدوري السوري، إضافة إلى اللاعبين يزن عبد العال، محمود موافي ، محمد العدوان، وحمد البلاونة، شكلا إضافة نوعية مع اللاعبين المتواجدين أصلا مع الفريق، وأصبح السلط يضم عناصر مميزة في التشكيلة الأساسية وعلى مقاعد الاحتياط، مقدرا جهد الجهاز الفني بقيادة عمار الزريقي في إيجاد توليفة فنية قوية وقادرة على تحقيق الأهداف المرسومة من أجل تقديم مستويات تليق بسمعة فريق السلط.   
وبين أن التخطيط للموسم المقبل سيبدأ مبكرا، في ظل اقتصار قائمة الفريق خلال الموسم المقبل على 20 لاعبا.
 وقدر عربيات دعم الجماهير السلطية للفريق متمنيا أن تشهد مباريات الفريق المقبلة حضورا أفضل لتشجيع اللاعبين ورفع معنوياتهم، خاصة أن السلط يملك فرصة للمنافسة على لقب بطولة كأس الأردن، حيث تنتظره مواجهة قوية مع نظيره فريق سحاب في دور الثمانية من البطولة، والآمال والتطلعات كبيرة في تحقيق إنجاز للنادي خاصة في ظل وجود لاعبين مميزين وجهاز فني مميز ودعم جماهير وحرص من الإدارة على توفير متطلبات النجاح.  
ويعد المدير الفني الحالي عمار الزريقي المدرب الثالث الذي يقود السلط الموسم الحالي، حيث بدأ الفريق بطولة الدرع مع المدرب عدنان عوض الذي تم فسخ عقده في بطولة الدرع، وتم التعاقد مع المدير الفني السوري عماد خانكان، قبل إنهاء عقده بالتراضي، وبناء على طلبه، والتعاقد مع الزريقي في بداية مرحلة الإياب.
وحافظ السلط على مقعده بين الكبار في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، الموسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في أول مشاركة له، وهو المركز الذي عزز من حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
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