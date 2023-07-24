الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

عرض ضخم من الهلال السعودي لكليان مبابي

kylian-mbappe-paris-saint-germain
مبابي
سمح باريس سان جرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو على بطل فرنسا لضم هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، حسبما علمت "فرانس برس"، الإثنين، من مصدر قريب من المفاوضات.اضافة اعلان

وتلقى نادي العاصمة المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في خلاف بشأن التعاقد مع باريس سان جرمان، بعد رفضه خيار التمديد لمدة 12 شهرا.
بدلا من ذلك، يخطط مبابي بأن يكون حرا في نهاية الموسم المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن ينضم إلى ريال مدريد.
استبعد باريس سان جرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان، السبت، وقرر بيعه ما لم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.
قدم الهلال عرضا قياسيا بقيمة 300 مليون يورو لضم مهاجم مبابي، الإثنين.
أكد نادي باريس سان جرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.

ولا يمكن لعقد مثل هذا أن يتم إلا بموافقة اللاعب، الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.
1690027387418729100

شلباية: ذهاب "السوبر" جاء ممتعا.. وداركو أبدع وأمتع 22 تموز 2023

1690024410748558400

الوحدات يلحق الهزيمة الأولى بالفيصلي بعد 24 مباراة بدون خسارة 22 تموز 2023

1690025184168594800

ذهبية وبرونزيتان للأردن في بطولة آسيا للكراتيه 22 تموز 2023

1690027149548719400

"سلة السيدات" يخسر أمام إيران تأهبا للنهائيات الآسيوية 22 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1690154966_تبادل-اللكمات-والركل-بين-مشجعي-آرسنال-خلال-مواجهة-مانشستر…فيديو

شجار بين مشجعي أرسنال ومانشستر يونايتد (فيديو)

منذ1 ساعة
1690026960348709300

أزمة مبابي تتفاقم.. وبداية حالمة لميسي مع إنتر ميامي

22 تموز 2023
1690023288258467000

قطيشات: مشاركتنا محدودة.. وتعديل متوقع على موعد المنافسات

22 تموز 2023
1690022380098417400

تحسن ملحوظ في الأداء خلال ثالث جولات بطولة القفز عن الحواجز

22 تموز 2023
1690034193849061900

"التنس" يتدرب في سيرلانكا استعدادا لكأس ديفيز

22 تموز 2023
تعريف-كرة-الطائرة

مباراتان في "طائرة" الممتاز وشباب الحسين يحتفل باللقب رسميا

22 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ20 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 