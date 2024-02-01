عروض خارجية لجعيدي بعد فسخ عقده مع شباب الأردن

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الدوحة- الغد- علمت "الغد" من مصادرها الخاصة، أن حارس مرمى المنتخب الوطني للرجال أحمد جعيدي، قد فسخ عقده اليوم مع نادي شباب الأردن بالتراضي بين الطرفين.ويتواجد جعيدي مع وفد المنتخب الوطني المشارك في كأس آسيا بقطر، إذ سيلتقي "النشامى" منتخب طاجيكستان غدا في ربع نهائي البطولة.وتلقى جعيدي (22 عاما) خلال الأيام الماضية عدة عروض، منها فريق في الدوري الإيراني، وآخر من دوري الدرجة الأولى السعودي، وعدة عروض من أندية قطرية.ويعد جعيدي أحد حراس المرمى المميزين في الدوري المحلي، حيث نشأ وترعرع في صفوف شباب الأردن بجميع فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، ويذود عن مرمى "أسود غمدان" منذ أكثر من موسم.كما سيشارك جعيدي مع المنتخب الوطني تحت 23 عاما المشارك ببطولة كأس آسيا خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في قطر، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.