 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عساف: دي لاسال ينظر إلى "ثلاثية" ألقاب البطولات المحلية

صانعة الألعاب غنى عساف "يمين" خلال مشاركتها فريقها دي لاسال التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي -(الغد)
صانعة الألعاب غنى عساف "يمين" خلال مشاركتها فريقها دي لاسال التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي -(الغد)
 أكدت صانعة ألعاب فريق دي لاسال للكرة الطائرة غنى عساف، أن الفريق يوجه بوصلة أهدافه نحو جميع ألقاب الموسم 2024، مشيرة إلى احترام طموح المنافسين ولا سيما، المنافس التقليدي النصر إلا أن الفريق الذي حافظ على لقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه، وتنازل عن لقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، يرصد جميع الألقاب في الموسم الجديد الذي بات على الأبواب.اضافة اعلان
وأضافت عساف: "أعتبر دي لاسال بيتي الثاني، وهو الذي رعى موهبتي منذ عمر 16 عاما خلال المرحلة الثانوية، وأنهيت دراستي الجامعية لتخصص التربية الرياضية، وأعمل حاليا مدرسة في مدارس التربية الريادية، وما أزال أدافع عن ألوان الفريق الذي عشت فيه ذكريات تنافسية محلية وعربية، وألقاب لا تنسى طيلة فترة لا تقل عن 20 عاما، ووجدت فيه الاهتمام والرعاية من قبل إدارات النادي المتعاقبة، والمدير الفني للفريق فواز زهران".
وعن حكايتها مع الكرة الطائرة، قالت عساف في حديثها لـ"الغد": "عشقت اللعبة منذ الصغر، وأنا ابنة 12 ربيعا طالبة على مقاعد الدراسة في مدارس الكلية العلمية الإسلامية، وكنت أشاهد زميلاتي الطالبات يلعبن الكرة الطائرة خلال فترة الاستراحة بين الحصص، مما حببني باللعبة وقررت ممارستها، وكان لملعمة التربية الرياضية آنذاك فاتن بغدادي، الدور في صقل موهبتي وتطوير قدراتي تحت الشبكة".
وحول مشوارها مع نادي دي لاسال منذ البداية وحتى الآن، أجابت: "شاركت في بطولة مديرية التعليم الخاص، وكنت أبلغ من العمر 16 عاما، وشاهدني المدرب القدير فواز زهران الذي يتولى تدريب منتخب مديريات التربية والتعليم، وضمني إلى المنتخب المدرسي، وشاركته المنافسة والفوز بالعديد من ألقاب مسابقة الكرة الطائرة المدرسية، ومنها استقطبني إلى نادي دي لاسال الذي شكل منعطفا مهما في مسيرتي الرياضية".
وتابعت: "المدير الفني لفريق دي لاسال وجهني إلى مركز المعد، وهو الذي يحتاج مواصفات خاصة ذهنية وتكتيكية، ووظف قدراتي وإمكاناتي في هذا المركز الذي وجدت نفسي فيه، وشاركت زميلاتي بالفريق مسيرة حصد الألقاب المحلية، ولا سيما الفوز بلقب الدوري 4 مرات، وكذلك العديد من ألقاب كأس السوبر وكأس الأميرة آية، وشاركته الظهور في منافسات البطولات العربية في أكثر من مشهد، ولعل من أجمل مبارياتي مع دي لاسال، وإن كانت جميعها تمنحني الحافز والتحدي، إلا أن نهائي الدوري الماضي أمام النصر أعتبرها من أجمل المباريات في ذاكرتي، والتي قدمت مستوى طيبا إلى جانب زميلاتي وساهمت في الاحتفاظ بلقب الدوري".
وحول أبرز الداعمين في مسيرتها الرياضية، ردت عساف: "بالتاكيد لعائلتي الدور الكبير في تحفيزي ودعمي في ممارسة الكرة الطائرة، وتشجيعي خلال المنافسات المحلية، ما أعطاني الحافز بتقديم أفضل ما لدي تحت الشبكة، وكذلك لزوجي الدور الكبير في استمراريتي وتقديم أشكال الدعم المعنوي كافة، رغم متطلبات الحياة العملية والعلمية والرياضية".
وعن مسيرتها مع المنتخبات الوطنية، روت عساف: "خلال انطلاقتي في منافسات الكرة الطائرة، مثلت منتخب الناشئات تحت قيادة المدرب الوطني فهمي الإسكندراني، وبالتاكيد تمثيل المنتخبات الوطنية شرف كبير لأي لاعب أو لاعبة رياضية، لكن مسيرتي لم تستمر إلى يومنا هذا مع المنتخبات الوطنية لأسباب قاهرة، لكنني أحرص على دعم زميلاتي لاعبات المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات العربية والإقليمية سواء في المنافسات داخل الصالات أو الشاطئية، وأتمنى للمنتخبات الوطنية المزيد من التألق وحصد الإنجازات".
وتوضح المتألقة غنى عساف:" الكرة الطائرة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وجهود نائبها جهاد قطيشات وفريق العمل في اتحاد اللعبة، الذي وفر الكثير من الاستحقاقات من خلال استضافة البطولات على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، والتي زادت من الخبرة التراكمية لدى اللاعبين واللاعبات، وساهمت في تحقيق الإنجازات ولا سيما، على صعيد الكرة الطائرة النسوية".
وأضافت: "لعل وجود الراعي من أهم أسباب التطوير لأي رياضة، ونجح مجلس إدارة الاتحاد باستقطاب الراعي لبطولاته مدارس التربية الريادية ممثلة بمديرها العام د. يوسف داوود، وشكلت رعايته إضافة نوعية للعبة، ونعيش أيضا في نادي دي لاسال في ظل دعم ورعاية شركة "فينان"، من خلال مديرها العام نصري قسيسية فينان، والذي قدمه إلى سدة رئاسة النادي حاليا، ويعيش نادي دي لاسال استقرارا إداريا وفنيا وماليا، مما يدفعنا لتحقيق المزيد من الإنجازات للنادي والرياضة الأردنية".
وعن إنجاز زميلتيها في صفوف المنتخب الوطني للكرة الشاطئية فرح العطعوط ونانسي عياش، بينت عساف:" بالتأكيد ما حققته اللاعبتين بالظفر بفضية بطولة غرب آسيا، وبرونزية البطولة العربية، وسبق للاعبتين تمثيل المنتخب الوطني الفائز بفضية غرب آسيا وبرونزية الدورة العربية لمنافسات الصالات، إنجازات مميزة للطائرة النسوية وتحفز اللاعبات للمزيد من العمل والعطاء على صعد الأندية والمنتخبات الوطنية".
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