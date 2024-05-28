عشيش يبلغ ثمن نهائي التصفيات المؤهلة للأولمبياد

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ونجح اللاعب زياد عشيش في تحقيق الفوز على اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل ضمن منافسات وزن تحت 71كغم، ليتأهل إلى دور الـ 16 الذي سيلتقي خلاله يوم غد الأربعاء مع اللاعب الجورجي دانيال كروتر.من جانبه، خسر اللاعب يوسف عشيش اليوم في دور الـ 32 أمام اللاعب الأرميني أرثر بازيان ليودع المنافسات لوزن تحت 57 كغم.يذكر أن لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة، كان قد حجز بطاقة التأهل في التصفية العالمية الأولى والتي أقيمت في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية في أذار الماضي.