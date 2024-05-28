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Jordan News النسخة المطبوعة

عشيش يبلغ ثمن نهائي التصفيات المؤهلة للأولمبياد

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لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش

عمان- الغد- بلغ لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، الدور ثمن النهائي في تصفية الملاكمة العالمية المؤهلة إلى أولمبياد باريس، والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.اضافة اعلان

ونجح اللاعب زياد عشيش في تحقيق الفوز على اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل ضمن منافسات وزن تحت 71كغم، ليتأهل إلى دور الـ 16 الذي سيلتقي خلاله يوم غد الأربعاء مع اللاعب الجورجي دانيال كروتر.

من جانبه، خسر اللاعب يوسف عشيش اليوم في دور الـ 32 أمام اللاعب الأرميني أرثر بازيان ليودع المنافسات لوزن تحت 57 كغم. 

يذكر أن لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة، كان قد حجز بطاقة التأهل في التصفية العالمية الأولى والتي أقيمت في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية في أذار الماضي.
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