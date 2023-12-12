عصفور يتوق لوضع لمساته على "سلة الفحيص"

خالد تيسير العميري

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يتطلع المدرب الوطني نايف عصفور، إلى ترك بصمته ووضع لمساته في مهمته التدريبية الأولى كمدير فني لفريق سيدات نادي شباب الفحيص بكرة السلة، الذي يتحضر للدفاع عن لقبه في مشاركته التاريخية الثالثة تواليا بالنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) من العام المقبل.نايف عصفور (32 عاما)، دخل مجال التدريب في العام 2013 من بوابة النادي الأرثوذكسي، قبل أن ينتقل بعدها بعامين إلى نادي شباب الفحيص، والذي ما يزال موجودا معه حتى يومنا الحالي من خلال تدرجه في تدريب فرق الفئات العمرية للفحيص والعمل مساعدا لمدرب فريق السيدات فيصل النسور، وهو المنصب ذاته الذي شغله العام 2021 مع المنتخب الوطني للسيدات.ويقول عصفور، في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "التحدي كبير والمهمة ليست بالسهلة على الإطلاق، لكنني سأكون على قدر المسؤولية، إيمانا بقدرتي على توظيف خبراتي في مقارعة الخطط الفنية لكبار المدربين في الفرق المنافسة المتوقع مشاركتها بالبطولة"، مؤكدا تعطشه لإحراز لقب البطولة رغم الانقطاع الطويل للاعبات عن خوض المنافسات مع غياب وجود مسابقة محلية لهن حتى الآن.وأضاف: "أؤمن بقدراتي على قيادة فريق الفحيص نحو مواصلة الإنجازات، وهذا سبب قبولي المهمة، التحديات الصعبة تشكل حلما جميلا وهدفا لكل مدرب طموح"، معربا عن شكره للمدرب السابق فيصل النسور، الذي عمل مساعدا له باعتباره الملهم الأول والداعم الحقيقي له، وفقا لقوله، على مدار نحو 8 سنوات مضت من عملهما معا في الجهاز التدريبي لفريق شباب الفحيص.وما تزال مشاركة لاعبة الارتكاز ماريا الحن غامضة حتى الآن، في ظل استمرار معاناتها من آلام نتيجة إصابتها السابقة مع المنتخب الوطني بكسر في الكاحل، ولم يتضح أيضا مدى قدرة اللاعبة يارا حمادة على المشاركة بسبب ظروف دراستها الجامعية في تخصص الطب، فيما تأكد غياب اللاعبة فرح أبو عابد بسبب ظروف الدراسة والعمل، بالوقت الذي تعاني فيه اللاعبة ليليانا أبو جبارة من تمزق في عضلة "البطة"، ويتوقع أن تلتحق بالتدريبات الجماعية للفريق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.وتنتظم اللاعبات؛ تالا شحاتيت وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وجوانا حداد وجود خلف والشقيقتان زينة وحور القراعين ونيكول خوري وتالا الشعراوي ودانيا منصور ومايا مرعي وسارة أبو شما، في التدريبات الجماعية لـ"السماوي"، فيما ستلتحق صانعة الألعاب رشا عبده بتدريبات الفريق منتصف الشهر المقبل، علما أن الجهاز الفني لفريق الفحيص يضم د.محمد اتكيدك مساعدا للمدرب وأحمد سمير مدربا للياقة البدنية وأنس جبارات معالجا.ويشير عصفور في هذا الصدد: "نتدرب بشكل جيد لرفع الجانب البدني وتحسين الجوانب المهارية للاعبات، لم نبلغ حتى الآن درجة الجاهزية المطلوبة، ويتوقع أن تكتمل في منتصف الشهر المقبل مع التحاق اللاعبات كافة"، مشددا على امتلاكه مزيجا من لاعبات الخبرة والشابات، بشكل يرشحه للمنافسة على لقب بطولة الشارقة والدفاع عنه.وحول ملف اللاعبات المحترفات، يقول: "نسعى لاستقطاب ثلاث لاعبات محترفات على سوية عالية؛ حيث تتيح تعليمات البطولة وجود لاعبتين على أرض الملعب ولاعبة على دكة البدلاء، سأكون واضحا بالقول إنني أواجه صعوبات كبيرة في حسم ملف المحترفات، سواء في ظل ارتباط نخبة المحترفات بعقود سابقة مع فرقهن بالدوريات المختلفة، أو رفضهن التوقيع عقدا لا تتجاوز مدته 30 يوما"، مؤكدا ضرورة حسم ملف المحترفات قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) الحالي، خاصة وأن خيارات المدير الفني لفريق شباب الفحيص نايف عصفور في استقطاب صانعة الألعاب الأميركية مونيك ريد، تلاشت مع إعلانها اعتزال اللعب مؤخرا وتوجهها للتدريب في دوري الجامعات الأميركية.وثمن عصفور ثقة إدارة نادي شباب الفحيص ممثلة برئيس النادي أيمن سماوي، في قدراته على استلام مهمة تدريب الفريق الأول، كاشفا عن سعي الإدارة إلى تأمين معسكر تدريبي مشترك مع نادي سبورتينغ المصري خلال الشهر المقبل، استنادا إلى اتفاقية التوأمة بين الناديين.وتعد بطولة الشارقة من كبرى البطولات الداعمة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط، وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59)، علما أن النادي الأرثوذكسي شارك في النسخة الأولى للعبة كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية السيدات بالعام 2016، وحل وصيفا آنذاك بخسارته النهائي أمام الشارقة الإماراتي (42-66).