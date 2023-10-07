عطاري يتوج بآخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

وشهد السباق مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري وجويحان، وبلغ الفارق الزمني بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزءا من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث وريكات، وظهرت جلية سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين على منافسات السباق في مختلف الفئات.
- الترتيب العام للسباق، الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092 دقيقة، الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة، الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة، الرابع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.31.439 دقيقة، الخامس: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.32.495 دقيقة، السادس: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.33.378 دقيقة، السابع: محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.33.578 دقيقة، الثامن: رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.33.660 دقيقة، التاسع: حسام سالم (تويوتا كورولا)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.34.274 دقيقة، العاشر: عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.
- الترتيب العام للدفع الرباعي، الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092 دقيقة، الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة، الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.
- الترتيب العام للدفع الخلفي، الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة، الثاني: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.36.772 دقيقة، الثالث: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.37.148 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي، الأول: أمجد الحوراني (سيات ليون)، محققا أفضل وقت له في الثالثة بزمن 1.37.784 دقيقة، الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، محققا أفضل وقت له بالجولة الثالثة بزمن 1.38.166 دقيقة، الثالث: يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.39.216 دقيقة.
- أبطال الكؤوس والفئات، الفئة 1: هشام النجار، كأس 2B: شاكر جويحان، كأس الفئة 2A: مصطفى عطاري، كأس CAT2: عبد شيكاخوا، كأس 3B: جاد نباص، كأس 4B: مصطفى جمعة، كأس 5B: يزن جمعة، كأس 4A: قيس تفاحة، كأس 5A:أحمد جانخوت، كأس 3A: رائد دهشان، كأس 5BC - السيارات الكلاسيكية : أيمن الساعي، الفئة 20 - السيارات الكهربائية: حمزة القيسي، كأس الماسترز: رائد دهشان، كأس المبتدئين: إستبرق كمال.