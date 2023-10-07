الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عطاري يتوج بآخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

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تتويج الفائزين في الترتيب العام وفئة الدفع الرباعي-(من المصدر)
عمان - الغد- توج السائق مصطفى عطاري، بلقب سباق السرعة الرابع (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، والذي أقيم أول من أمس على حلبة نادي السيارات ‏‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن،‏‏ ‏بينما جاء ‏السائق شاكر جويحان ‏بالمركز الثاني، وجاء غيث وريكات بالمركز الثالث.اضافة اعلان
وشهد السباق مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري ‏وجويحان، وبلغ الفارق الزمني ‏بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزءا من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث ‏وريكات، وظهرت جلية سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين ‏على منافسات السباق في مختلف الفئات.‏
- الترتيب العام للسباق، الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن  1.28.092 دقيقة، الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة، الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة، الرابع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت)، محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثانية بزمن 1.31.439 دقيقة، الخامس: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.32.495 دقيقة، السادس: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثانية بزمن 1.33.378 دقيقة، السابع: محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.578 دقيقة، الثامن: رائد دهشان (ميتسوبيشي  ايفو 3)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.660 دقيقة، التاسع: حسام سالم (تويوتا كورولا)، محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.34.274 دقيقة، العاشر: عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.‏
‏- الترتيب العام للدفع الرباعي، الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092 دقيقة، الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة، الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.‏
‏- الترتيب العام للدفع الخلفي،‏ الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة، الثاني: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.36.772 دقيقة، الثالث: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.37.148 دقيقة.‏ ‏
الترتيب العام للدفع الأمامي‏، الأول: أمجد الحوراني (سيات ليون)، محققا أفضل وقت له ‏في ‏الثالثة بزمن 1.37.784 دقيقة، الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، محققا أفضل ‏وقت له ‏بالجولة الثالثة بزمن 1.38.166 دقيقة، الثالث:  يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.39.216 دقيقة.‏
‏- أبطال الكؤوس والفئات‎، الفئة 1: هشام النجار، كأس ‏‎2B‎‏: شاكر جويحان، كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري،‏ كأس ‏CAT2‎‏:‏‎ ‎عبد شيكاخوا، كأس ‏‎3B‎‏: جاد نباص،‏ كأس ‏‎4B‎‏: مصطفى جمعة‎، كأس ‏‎5B‎‏: يزن جمعة،‏‎ ‎كأس ‏‎4A‎‏: قيس تفاحة،‎‏ كأس ‏‎ 5A:أحمد جانخوت،‎‏ كأس ‏‎ 3A‎‏: رائد دهشان، كأس ‏‎5BC‎‏ - السيارات الكلاسيكية : أيمن الساعي، الفئة 20 - السيارات الكهربائية: حمزة القيسي، ‎‏كأس الماسترز:‏‎ ‎رائد دهشان، كأس المبتدئين: ‏إستبرق كمال.‏
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