الثلاثاء 12 أيلول 2023
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عطا الله: نبحث اعتماد منافسات "الكروس فيت" لشموليتها

نجم منتخب تحدي اللياقة البدنية وبطل الكروس فيت أمين عطاالله في إحدى المنافسات -(_)
نجم منتخب تحدي اللياقة البدنية وبطل الكروس فيت أمين عطاالله في إحدى المنافسات -(الغد)
عمان - ثمن نجم المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية أمين عطا الله، جهود اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في إدراج اللعبة ضمن منافساته الرسمية، مؤكدا أن فتح الباب على مصراعيه لممارسيها من الجنسين، يصب في مصلحة الاتحاد وأندية ومراكز اللياقة البدنية.اضافة اعلان
ويعتبر عطا الله، أن إدراج تحدي اللياقة البدنية ضمن فئات ومنافسات اتحاد بناء الأجسام، خطوة رسمية مهمة، تعكس مدى اهتمام الاتحاد في توسيع قاعدة اللعبة، وتعميم مفهوم اللياقة البدنية الحاجة المجتمعية المهمة على أندية ومراكز اللعبة، خصوصا وأنها رياضة تعنى بالجانب الصحي للإنسان، وتساهم في علاج أمراض مزمنة، وتخاطب كلا الجنسين وجميع الأعمار، كما أن منافساتها تسمح بمشاركة العائلات في بيئة جاذبة.
وعن تجربته الرسمية الأولى في تمثيل المنتخب الوطني ببطولة آسيا التي أقيمت في لبنان مؤخرا، أجاب عطال الله في تصريحات لـ"الغد": "نجحنا في إنجاز الخطوة الرسمية لتعميم مفهوم اللياقة البدنية، وعكست المشاركة الشراكة الإيجابية بين الاتحاد وأندية ومراكز اللياقة البدنية، وما شدني هو حماس الاتحاد عبر رئيسه مأمون كلمات، وعدنا ورفاقي في الفريق الوطني بحصاد وافر من الميداليات الملونة، ما يعكس مدى تقدمنا بالأردن في اللياقة البدنية، في الوقت الذي اصطدمنا فيه بسوء التنظيم والتحكيم، لكننا كتبنا اسم الأردن بحروف ملونة بالذهب والفضة والبرونز بحصيلة 12 ميدالية".
وأضاف: "بعد تقييم المشاركة الرسمية الأولى، والتي أظهرت مدى تقدمنا في تحديات اللياقة البدنية، نحتاج إلى نقطة نظام، وإنجاز خطوة مهمة بالشراكة مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، في تعميم نظام تنافسي لتحديات اللياقة البدنية، يكون الأردن وعبر الاتحاد مركز انطلاقته الرسمية، ويعمم إلى الاتحادات الدولية والآسيوية والوطنية".
ويعتقد عطا الله، أن الكروس فيت أكثر شمولية، وتعتمد على تمارين رياضية متنوعة وتجمع رفع الأوزان والجمباز والسباحة وتعنى باللياقة البدنية للجسم أكثر، وتحتاج إلى نظام غذائي صحي، وتزداد قاعدتها بشكل ملحوظ محليا، ويشارك في منافساتها كلا الجنسين لمختلف الأعمار، كما أنها تحتاج إلى معدات بسيطة، ومن الممكن تخصيص ركن خاص لها في أي ناد أو مركز، كما يمكن ممارستها في الأماكن العامة، مضيفا أنه بصدد تنظيم بطولة محلية لـ"الكروس فيت" في إحدى المزارع يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
وعن تجربته في "الكروس فيت" باعتباره أول من أدخلها إلى الأردن، قال: "كنت أمارس السباحة التي تميزت فيها، لكن الدراسة أخذتني بعيدا عنها، وبحثت عبر "اليوتيوب" عن رياضة تحاكي شغفي ومن الممكن أن تمارس بالمنزل، فتوقفت عند الكروس فيت وهي رياضة تم اكتشافها في الولايات المتحدة، على يد المدرب جريج جلامسان في العام 2000، وتعتمد على تمارين رياضية متنوعة وتجمع رفع الأوزان والجمباز والسباحة وتعنى باللياقة البنية للجسم، فبدأت بممارستها بالمنزل، ووسعت نطاقها مع عدد من الأصدقاء المهمتين، ولأن الكروس فيت، لم تكن معروفة كثيرا بالأردن، سافرت إلى دبي، وانخرطت في دورات تدريبية، ووسعت من نطاق المساحة التدريبية، وأسست ناديا خاصا لهذه الرياضة بالعام 2014".
وتابع: "قبلها خضت دورة من شركة الكروس فيت الأميركية وحصلت على شهادة اعتماد تدريبها، وخضت أول بطولة رسمية عربية في مصر، وحصلت على المركز الأول فيها، وتدريجيا بدأت قاعدة الكروس فيت تتوسع، مع ارتفاع عدد ممارسيها من الجنسين، وزاد شغفي حتى شاركت في بطولة العالم 2018، ووقفت ضمن أفضل 40 لاعبا بمشاركة واسعة أوروبية وعالمية في إسبانيا وجئت بالمركز 24، وتأهلت بالعام 2019 إلى كروس فيت جيم في الولايات المتحدة، وقدمت مستويات طيبة، وبالمناسبة شارك زميلي يوسف ذياب في البطولة ذاتها العام 2021، وحصل على المركز الثالث، كإنجاز أردني يؤكد مدى تقدمنا في منافسات الكروس فيت الذي يجب استثماره محليا وعربيا وقاريا بخطوات منظمة مع اتحاد بناء الأجسام".
وأردف قائلا: "الكروس فيت أكثير شمولية من تحديات اللياقة البدنية، فتحدي اللياقة البدنية اكتشاف ايراني يتركز على تكرار 6 حركات روتينة تغيب عنها الإثارة الفعلية، بينما "الكروس فيت" تجمع بين رفع الأوزان والجمباز والسباحة وتعنى باللياقة البنية للجسم، تغلف منافساته الإثارة والندية، وقد تستمر منافساتها أو اختبارات اللياقة البدنية فيها لـ5 أيام، وتحتاج إلى الدعم وتوجيه الشركات الراعية، ولعل وقوفنا تحت مظلة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، من شأنه أن يمنحها الاهتمام والصبغة الرسمية".
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