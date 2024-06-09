 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عقلية أكثر انفتاحا للسائقين الأردنيين في السباقات الإقليمية

1717949155217657900
المتسابق مصطفى عطاري خلال مشاركته في بطولة السعودية للأوتوكروس -( من المصدر)
عمان - تأثرت عقلية سائقي رياضة السيارات الأردنية، بالمتغيرات التي طرأت على منافسات المنطقة العربية، التي تستضيف أقوى السباقات العالمية، وأصبحوا يبحثون عن المشاركة في بطولات إقليمية بطريقة احترافية مدروسة.اضافة اعلان
وأصبحت الكوادر الأردنية تساهم في تنظيم سباقات عالمية تقام  في الأردن المنطقة العربية، ما يساعد في تعزيز التواجد الأردني على الساحة الإقليمية في ظل استضافة دول عربية لبطولات عالمية جديدة.
وتوجه عدد من المتسابقين نحو العالمية كالملاح عطا الحمود، الذي شارك العام الحالي في بطولة العالم للراليات لفئة الجونيوز، وشارك الملاح موسى جهريان في بطولات للراليات في الأردن ولبنان.
ووضع المتسابقون الواعدون بصمتهم في السباقات الإقليمية كسباق صعود الهضبة بمدينة الطائف السعودية العام الماضي، كمثل هشام النجار وأمير النجار ومصطفى عطاري ووائل مصطفى أحمد جانخوت، ويطمح عدد كبير منهم للمشاركة في بطولة السعودية للهضبات، كما أحرز عطاري المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة السعودية اوتوكروس مؤخرا والمركز الثاني في سباق كسر الزمن.
وبات تأثير المتسابق الواعد حمزة الفايز في السباقات الأقليمية أكبر، وفاز العام الماضي بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس للكارتينج، التي أقيمت على حلبة البحرين، إضافة إلى مشاركاته في منافسات "MaxClub" للكارتينج في الإمارات العام الحالي. ويبرز على الساحة الإقليمية، كل من الواعدين فيصل ناشخو وسند الحموي اللذين حققا نتائج مميزة في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج - كأس الأمم.
ويسجل للسائقين الأردنيين المشاركين في بطولة الشرق الأوسط للراليات، إصرارهم على تحقيق نتائج مميزة وتقدمهم في البطولة، خاصة في فئة "ميرك 2"، رغم كل الصعوبات وضعف الدعم المادي.
وبات المتسابقون الأردنيون، يشكلون قوة ضاربة في المنطقة، ومنهم من انطلق نحو العالمية من بوابة رياضة ‏‏السيارات الأردنية، وهذا الأمر يحفز السائقين الواعدين، لاكتساب مزيد من الخبرات، والتعلم في المحيط الواسع لهذه الرياضة.
وقال سائق الراليات سلامة القماز لـ"الغد": "تغيرت عقلية الجيل الشاب، فعل سبيل المثال يشارك نجلي الصغير هاشم في سباقات افتراضية لسباقات الدرفت، ويبدع فيها وهي ستساعده في المضي قدما نحو عالم رياضة السيارات الحقيقي، وأصبح المتسابقون الأردنيون قوة ضاربة الآن، وينافسون في سباقات دولية، وأتمنى مزيدا من التقدم لولداي في رياضة السيارات، وأن يشقا طريقهما نحو مزيد من الإنجازات". 
من جهته، قال سائق الراليات وسباقات السرعة أمير ناصيف لـ"الغد": "تغير التفكير الكلي للمتسابق الأردني، وبات يبحث عن مزيد من الإنجازات من خلال مشاركته في بطولات إقليمية، كما وجد سبلا تساهم في دعمه من قبل الشركات لتحقيق مراده، ننافس في بطولة الأردن للراليات، كما حققنا نتيجة جيدة في رالي الأردن الدولي، نتطلع لمزيد من المشاركات في بطولة الشرق الأوسط للراليات".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717949110237654000

النعيمات يظهر في استفتاء الاتحاد الآسيوي.. وبني عطية يعود لتمارين المنتخب الوطني

منذ1 ساعة
1717943975767448100

أرابيلا يستقبل رم بحثا عن فض الشراكة بدوري اللعيبة لكرة السلة

منذ1 ساعة
1717944801577485100

كرة القدم الأميركية في الأردن.. أهداف تتجاوز الإطار الرياضي

منذ1 ساعة
1717943790757439700

إشراك منتخب الناشئين في المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو

منذ1 ساعة
1717946493657549200

الكشف عن طبيعة إصابة مبابي.. وإسبانيا تطمئن أنصارها بخماسية

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-09 at 20.29.35

الوكرة يمدد عقد صلاح لخمس سنوات إضافية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

اعتراف غربي متأخر بدولة فلسطين

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من تسبب بهذه الحرب؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأغنية في خدمة العدالة 

جهاد المنسي |اليوم

محطات في اليوبيل الفضي للملك

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الفلسطيني: تدمير شامل ومعاناة متفاقمة

أحمد عوض |اليوم

وقفة تأمل عميقة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

العالم أمام مسؤولياته

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات | منذ2 ساعة
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ24 ساعة
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy
 