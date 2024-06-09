عقلية أكثر انفتاحا للسائقين الأردنيين في السباقات الإقليمية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - تأثرت عقلية سائقي رياضة السيارات الأردنية، بالمتغيرات التي طرأت على منافسات المنطقة العربية، التي تستضيف أقوى السباقات العالمية، وأصبحوا يبحثون عن المشاركة في بطولات إقليمية بطريقة احترافية مدروسة.وأصبحت الكوادر الأردنية تساهم في تنظيم سباقات عالمية تقام في الأردن المنطقة العربية، ما يساعد في تعزيز التواجد الأردني على الساحة الإقليمية في ظل استضافة دول عربية لبطولات عالمية جديدة.وتوجه عدد من المتسابقين نحو العالمية كالملاح عطا الحمود، الذي شارك العام الحالي في بطولة العالم للراليات لفئة الجونيوز، وشارك الملاح موسى جهريان في بطولات للراليات في الأردن ولبنان.ووضع المتسابقون الواعدون بصمتهم في السباقات الإقليمية كسباق صعود الهضبة بمدينة الطائف السعودية العام الماضي، كمثل هشام النجار وأمير النجار ومصطفى عطاري ووائل مصطفى أحمد جانخوت، ويطمح عدد كبير منهم للمشاركة في بطولة السعودية للهضبات، كما أحرز عطاري المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة السعودية اوتوكروس مؤخرا والمركز الثاني في سباق كسر الزمن.وبات تأثير المتسابق الواعد حمزة الفايز في السباقات الأقليمية أكبر، وفاز العام الماضي بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس للكارتينج، التي أقيمت على حلبة البحرين، إضافة إلى مشاركاته في منافسات "MaxClub" للكارتينج في الإمارات العام الحالي. ويبرز على الساحة الإقليمية، كل من الواعدين فيصل ناشخو وسند الحموي اللذين حققا نتائج مميزة في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج - كأس الأمم.ويسجل للسائقين الأردنيين المشاركين في بطولة الشرق الأوسط للراليات، إصرارهم على تحقيق نتائج مميزة وتقدمهم في البطولة، خاصة في فئة "ميرك 2"، رغم كل الصعوبات وضعف الدعم المادي.وبات المتسابقون الأردنيون، يشكلون قوة ضاربة في المنطقة، ومنهم من انطلق نحو العالمية من بوابة رياضة ‏‏السيارات الأردنية، وهذا الأمر يحفز السائقين الواعدين، لاكتساب مزيد من الخبرات، والتعلم في المحيط الواسع لهذه الرياضة.وقال سائق الراليات سلامة القماز لـ"الغد": "تغيرت عقلية الجيل الشاب، فعل سبيل المثال يشارك نجلي الصغير هاشم في سباقات افتراضية لسباقات الدرفت، ويبدع فيها وهي ستساعده في المضي قدما نحو عالم رياضة السيارات الحقيقي، وأصبح المتسابقون الأردنيون قوة ضاربة الآن، وينافسون في سباقات دولية، وأتمنى مزيدا من التقدم لولداي في رياضة السيارات، وأن يشقا طريقهما نحو مزيد من الإنجازات".من جهته، قال سائق الراليات وسباقات السرعة أمير ناصيف لـ"الغد": "تغير التفكير الكلي للمتسابق الأردني، وبات يبحث عن مزيد من الإنجازات من خلال مشاركته في بطولات إقليمية، كما وجد سبلا تساهم في دعمه من قبل الشركات لتحقيق مراده، ننافس في بطولة الأردن للراليات، كما حققنا نتيجة جيدة في رالي الأردن الدولي، نتطلع لمزيد من المشاركات في بطولة الشرق الأوسط للراليات".