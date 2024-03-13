عقوبة مالية على التعمري و"شرارة" بعد نهائي كأس آسيا

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عمان -الغد - أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات جديدة على المنتخب الوطني، تمثلت بغرامة مالية على اللاعبين موسى التعمري ومحمد أبو زريق “شرارة”، بقيمة 15 ألف دولار على كل لاعب.ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي العقوبات الخاصة ببطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، والتي كانت آخرها بحق التعمري وأبو زريق، حيث تم الاكتفاء بالعقوبة المالية، على أن يتم تسديد المبلغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور العقوبة يوم الاثنين الماضي، فيما ستكون هناك عقوبة مشددة في حال تكرار المخالفة.وتعرض التعمري للعقوبة بحسب مدونة الانضباط والأخلاق من الاتحاد الآسيوي، بسبب قيامه بحركات باليد بعد نهاية المباراة النهائية للبطولة أمام قطر، تشكك بنزاهة حكام الاتحاد الآسيوي، والأمر نفسه انطبق على أبو زريق، خلال الاحتفال الذي أقامه اتحاد الكرة بعد العودة إلى عمان.وتلقى المنتخب الوطني عدة عقوبات من الاتحاد الآسيوي، بعد مشاركته للمرة الخامسة في تاريخه بالبطولة، والتي أقيمت في قطر وحل بها المنتخب في المركز الثاني.وتم تغريم سالم العجالين وعلي علوان بقيمة 5 آلاف دولار لكل منهما، بسبب دخولهما أرض الملعب عقب نهاية مباراة الدور نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية، وهي منطقة غير مسموحة للاعبين الموقوفين بالتواجد فيها.كما تعرض اللاعب حمزة الدردور لعقوبة مالية قدرها 5 آلاف دولار، إلى جانب تعرضه للإيقاف 3 مباريات، بسبب سلوكه العنيف خلال مباراة العراق بثمن نهائي البطولة، عندما قام بالاعتداء على أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.وتلقى اللاعب محمود مرضي عقوبة مالية بقيمة 1500 دولار، بسبب انتهاكه لوائح الاتحاد الآسيوي، من خلال ارتداء قميص داخلي يحمل رسائل شخصية، خلال مباراة ماليزيا في الدور الأول من البطولة، فيما تم تغريم اتحاد الكرة مبلغ ألف دولار للتسبب بتأخر انطلاقة الشوط الثاني لمباراة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.