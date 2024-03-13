الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عقوبة مالية على التعمري و"شرارة" بعد نهائي كأس آسيا

1710331766485115900
احتفال عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال هدف بمرمى كوريا الجنوبية - (من المصدر)
عمان -الغد - أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات جديدة على المنتخب الوطني، تمثلت بغرامة مالية على اللاعبين موسى التعمري ومحمد أبو زريق “شرارة”، بقيمة 15 ألف دولار على كل لاعب.اضافة اعلان
ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي العقوبات الخاصة ببطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، والتي كانت آخرها بحق التعمري وأبو زريق، حيث تم الاكتفاء بالعقوبة المالية، على أن يتم تسديد المبلغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور العقوبة يوم الاثنين الماضي، فيما ستكون هناك عقوبة مشددة في حال تكرار المخالفة.
وتعرض التعمري للعقوبة بحسب مدونة الانضباط والأخلاق من الاتحاد الآسيوي، بسبب قيامه بحركات باليد بعد نهاية المباراة النهائية للبطولة أمام قطر، تشكك بنزاهة حكام الاتحاد الآسيوي، والأمر نفسه انطبق على أبو زريق، خلال الاحتفال الذي أقامه اتحاد الكرة بعد العودة إلى عمان.
وتلقى المنتخب الوطني عدة عقوبات من الاتحاد الآسيوي، بعد مشاركته للمرة الخامسة في تاريخه بالبطولة، والتي أقيمت في قطر وحل بها المنتخب في المركز الثاني.
وتم تغريم سالم العجالين وعلي علوان بقيمة 5 آلاف دولار لكل منهما، بسبب دخولهما أرض الملعب عقب نهاية مباراة الدور نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية، وهي منطقة غير مسموحة للاعبين الموقوفين بالتواجد فيها.
كما تعرض اللاعب حمزة الدردور لعقوبة مالية قدرها 5 آلاف دولار، إلى جانب تعرضه للإيقاف 3 مباريات، بسبب سلوكه العنيف خلال مباراة العراق بثمن نهائي البطولة، عندما قام بالاعتداء على أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.
وتلقى اللاعب محمود مرضي عقوبة مالية بقيمة 1500 دولار، بسبب انتهاكه لوائح الاتحاد الآسيوي، من خلال ارتداء قميص داخلي يحمل رسائل شخصية، خلال مباراة ماليزيا في الدور الأول من البطولة، فيما تم تغريم اتحاد الكرة مبلغ ألف دولار للتسبب بتأخر انطلاقة الشوط الثاني لمباراة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
430107838_1419282398726865_2038439100150437610_n

المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا ويكثف تحضيراته لغرب آسيا

منذ 45 دقيقة
1710328289284883100

"النشامى" يبدأ معسكرا داخليا.. وتساؤلات بشأن فتوى الإفطار أمام باكستان

منذ1 ساعة
كرة السلة - تعبيرية

بطولة "SD13".. تحفيز لأندية كرة السلة على تأسيس فرق للسيدات

منذ1 ساعة
1710321451234512000

"المصارعة" يتسلح بالضامن في سباق التأهيل الأولمبي.. وصعوبات تواجه شاميل

منذ1 ساعة
1710324151374612800

الترك.. مدرب وطني يحيي طقوس رمضان في أميركا ويرصد تفاصيل الكرة الأردنية

منذ1 ساعة
1710321451194511800

"دولي الكراتيه" يقر بـ"عالمية" نجم المنتخب الوطني المصاطفة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ1 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ1 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 