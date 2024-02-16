علوان ينافس على جائزة "نجم المستقبل" بكأس آسيا

مهند جويلس

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عمان - دخل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان، في سباق مع 9 لاعبين من القارة الآسيوية، على جائزة "نجم المستقبل" في كأس آسيا، في تصويت أطلقه الاتحاد الآسيوي للعبة أمس، عبر اختيار لاعبين صاعدين قدموا عروضا لافتا للنظر خلال البطولة التي اختتمت السبت الماضي، وحصل خلالها "النشامى" على المركز الثاني.وبحسب ما نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي، فإن علوان قدم مستويات مميزة في جميع أنحاء الملعب، وكان قادرا على توفير الألق عند الحاجة، حيث تسببت مراوغاته في المساحات الضيقة في صنع العديد من المشاكل للمدافعين، كما يتضح من رصيده البالغ 17 مراوغة ناجحة.وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن إقامة علوان في قطر حيث لعب في دوري النجوم هناك، تسببت في إيجاد نفسه ببيئة مألوفة، وبعد تسجيله هدفين خلال التصفيات أمام نيبال والكويت، أظهر اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ما ينذر بمستقبل مميز لهذا اللاعب أمام جمهور أوسع خلال الثلاثين يوما الماضية.وينافس علوان على الجائزة كل من: عباسبيك فايزوللاييف (أوزبكستان)، علي جاسم (العراق)، لي كانغ اين (كوريا الجنوبية)، تاكيفوسا كوبو (اليابان)، جوردان بوس (أستراليا)، عبد الله رديف (السعودية)، مارسيلينو فردينان (إندونيسيا)، سلطان عادل (الإمارات)، وعارف أيمن (ماليزيا).وانتقل علوان بعد نهاية كأس آسيا إلى فريق الخور القطري، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، ونجح في أول ظهور له مساء أول من أمس الخميس، بعد دخوله بديلا في اللقاء أمام الوعب، بتسجيل هدفين والمساهمة بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف. وكان علوان قد بدأ مسيرته مع فريق الجزيرة على الصعيد المحلي، قبل أن يسطع نجما في الفريق الأول رغم صغر سنه، وكان هداف الفريق في الموسم 2021، ليخطف الأنظار لاحقا بعد تألقه مع المنتخب في كأس العرب نهاية ذلك العام، وينجح فريق الشمال القطري في التعاقد معه.ولعب علوان مع "النشامى" 42 مباراة، شارك في 32 منها كلاعب أساسي، وخاض أول مباراة له على الصعيد الدولي أمام العراق في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020، فيما سجل خلال مسيرته مع المنتخب 10 أهداف.