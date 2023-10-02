الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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عليان: حلول مطروحة على طاولة الحوار لاستدامة كرة السلة

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من مواجهة الأهلي والأرثوذكسي بدوري CFI الممتاز لكرة السلة الموسم الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان- أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، عدم التخلي عن اللاعبين، لضمان استدامة اللعبة، وذلك مع تجميد فريقي كفريوبا والرياضي مشاركتهما في الموسم الحالي لأسباب مالية، لافتا إلى البحث في العديد من الحلول المطروحة على طاولة الحوار مع أندية الدرجة الممتازة، للخروج بصيغة توافقية تضمن إقامة دوري الرجال.اضافة اعلان
ورغم ثبات فرق الأهلي والأرثوذكسي والجبيهة وتأكيد مشاركتها بدوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للموسم 2023، إلا أن عقود الرعاية مع شركة التداول المالي “CFI” والبالغة 50 ألف دينار، وعائدات حقوق البث التلفزيوني البالغة 130 ألف دينار، باتت مهددة بالتقليص وربما الإلغاء، في ظل صعوبة إيجاد صيغة توافقية مع اللجنة المؤقتة لرعاية الدوري الممتاز، الذي يسير نحو قرار إقامته بمشاركة ثلاثة أندية فقط، دون جدوى اقتصادية. 
وقال عليان، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “لدينا أفكار سنطرحها ونناقشها مع ممثلي الأندية، للخروج بأفضل الحلول التي تضمن استدامة كرة السلة، نحن لا نبحث عن حلول مؤقتة، ما يهمنا هو التطوير واستدامة اللعبة”، مؤكدا أهمية حفظ حقوق الأندية في المشاركة ببطولة الدوري الممتاز.
واستطرد: “نسعى في الاتحاد لضمان استمرارية خوض لاعبينا للمنافسات المحلية، وسنستمر بدعمهم ولن نتخلى عنهم”، لافتا إلى سعيهم لإقامة البطولات كافة لضمان عملية تفريخ اللاعبين للمنتخبات الوطنية.
وحول العقوبات المفروضة على اللاعبين أمين أبو حواس والشقيقين زين وكيدن نجداوي، أشار عليان: “يؤسفني أن يقوم أي لاعب برفض تمثيل المنتخب الوطني دون وجود ظرف قاهر، لقد حاولنا كثيرا مع اللاعبين، لكنهم لم يستجيبوا لمخاطباتنا المتكررة وطبقنا التعليمات”، مبديا ملاحظاته على الطريقة غير الاحترافية التي سلكها زين النجداوي رغم المحاولات الماراثونية التي قامت بها اللجنة المؤقتة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية لضمان اعتماد اللاعب محليا مع “الفيبا” وإشراكه بكأس العالم.
وعلمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن سبب رفض اللاعب زين النجداوي تمثيل المنتخب الوطني في الألعاب الآسيوية يأتي لامتعاضه من دقائق اللعب القليلة التي حصل عليها في بطولة كأس العالم، فيما فضل أمين أبو حواس الالتحاق بصفوف فريقه الحشد الشعبي العراقي، الذي يفتتح مشواره في بطولة الدوري يوم 20 من الشهر الحالي بمواجهة فريق زاخو، بالوقت الذي تجاهل فيه اللاعب كيدن نجداوي الرد على المخاطبات المتكررة لاستدعائه لتمثيل “الصقور” في رحلة الإعداد لكأس العالم والمشاركة بـ”الأسياد”.
وفي سياق متصل، رحل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للسيدات وفريق الناشئات تحت 16 سنة، الإسباني فرانشيسكو ألفاريز، عن تدريب المنتخبين مع نهاية عقده وعدم رغبة اللجنة المؤقتة بالتجديد له، لفشله في تحقيق النتائج المنشودة، في الوقت الذي قرر فيه “السلة” استحداث منتخب للفئة العمرية تحت 14 سنة، وسيكون الصربي ماركو فيليبوفيتش من الخيارات المطروحة لاستلام تدريبه إلى جانب فريق الناشئين تحت 16 سنة. 
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