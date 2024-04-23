"عليا شاطئية" غرب آسيا والعربية تجتمع اليوم.. والوسلاتي متفائل

مصطفى بالو

تجتمع اللجنة المنظمة العليا لبطولتي غرب آسيا والعربية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات اليوم، برئاسة د.يوسف داوود –المدير العام لمدارس التربية الريادية الراعي الرسمي لنشاطات اتحاد اللعبة-، وذلك عند الساعة 5 في مقر الاتحاد، بحضور نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، لبحث آخر التحضيرات لاستضافة البطولتين في عمان خلال الفترة 20- 28 آيار (مايو) المقبل.

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ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على استفسارات "الغد"، قائلا : "ارتأينا رئاسة د.يوسف الداوود للجنة المنظمة العليا للبطولتين، تقديرا لجهوده الكبيرة في دفع خطط وبرامج اتحاد الكرة الطائرة، وتتويجا لشراكتنا من خلال عقد رعاية مدارس التربية الريادية للكرة الطائرة الأردنية، ولمسنا غيرته ونخوته وفزعته الوطنية، والتي تجللت بأروع صورها من خلال استضافة الاتحاد لبطولة الأندية العربية التي جرت في عمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل.



وحول رؤية الاتحاد في نقل البطولتين إلى عمان، بعد أن كان من المقرر إقامتها في العقبة، أجاب قطيشات: "نتوقع مشاركة كبيرة في البطولتين سواء غرب آسيا أو العربية، خاصة وأن لكل بطولة منتخباتها، وجدول مبارياتها، ما يعني أن أعداد الوفود المتوقعة ستكون كبيرة، ونعرف مدى تزامن البطولة مع الموسم السياحي في مدينة العقبة، مما قد يضرب حجوزاتنا، وكذلك لتسهيل تنقلات الوفود الإدارية والفنية والتحكيمية في البطولتين، خاصة عندما تحتاج للعودة إلى عمان قبل مغادرة أرض الوطن إلى بلدانها، لذا اجمع مجلس الإدارة وبالتنسيق مع الاتحادين على إقامة البطولة في عمان لضمان أعلى معايير النجاح في إدارة مبارياتها".



في سياق متصل، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي على جهازية منتخبي الرجال والسيدات، مشيدا بالتزام اللاعبين واللاعبات وبذل قصارى جهدهم وارتفاع المعنويات والجاهزية الذهنية قبل انطلاق المباريات، مبينا تكاتف الجهود في الجهاز الفني لتجهيز المنتخبين بمستوى البطولتين، وتحقيق إنجازات جديدة للكرة الطائرة والرياضة الأردنية.



وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ خطة الإعداد الفني، ومزجنا الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والتكتيك، وأرى تطورا ملحوظا على المستوى العام للمنتخبين، وإن واجهتنا بعض الصعوبات لاسيما غياب أسماء مؤثرة أمثال راشد العلوان بسب التزاماته الدراسية، وخالد هلال لظروف خاصة، وإصابة عبادة فخري، إلا اننا في الجهاز الفني كلنا ثقة بجميع اللاعبين واللاعبات، ونشكر دعم واهتمام وتحفيز إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ونتمنى أن نحقق نتائج تلبي الطموحات والأهداف المرصودة في البطولتين".



من جهة أخرى، من المنتظر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة إلى عُمان يوم الاثنين المقبل، وذلك للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا، والتي تشهد مشاركة البلد المستضيف، والسعودية ولبنان، والتي تتنافس فيها المنتخبات الأربعة للوصول إلى بطاقتي التأهل إلى البطولة القارية.



وأشار المدير الفني الوسلاتي الذي يرافق المنتخب الوطني إلى عمان، عن اجتهاد الجهاز المعاون الذي يتولى مهمة تجهيز اللاعبين لهذه البطولة، مبينا أن المنتخب الوطني يضم مواهب مميزة، وإن تفاجأ الجهاز الفني بموعد التصفيات، وكثف تحضيراته للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، إلى أن المنتخب الوطني يوجه بوصلته نحو خطف إحدى بطاقتي التاهل إلى نهائيات آسيا".



ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة الطائرة عن تشكيلة بعثة منتخب الناشئين المغادرة إلى عُمان خلال اليومين المقبلين، والتي تضم رئيس الوفد الإداري والفني والطبي و12 لاعبا ضمن الخيارات الفنية لتصفيات آسيا".