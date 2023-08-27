عمان اف سي يبلغ المربع الذهبي لبطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية

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عمان- الغد- بلغ فريق عمان اف سي دور نصف النهائي من بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، بعد فوزه على نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بالبطولة التي تقام على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة.وسجل أهداف عمان اف سي كل من بانه البيطار، راما السيلاوي وهدف ذاتي، فيما سجل هدفي الاتحاد نور مصطفى وجوري طارق.واحتل عمان اف سي المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد وصول رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي الاتحاد بالمركز الرابع والأخير وبدون نقاط.