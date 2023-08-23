الخميس 24 آب 2023
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عمان اف سي يتجاوز الهلال بافتتاح البطولة النسوية "الأردنية السعودية"

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مهاجمة عمان اف سي بانه البيطار تمرر الكرة أمام متابعة لاعبة الهلال إيمان حسن - (تصوير: أمجد الطويل)

تمكن فريق عمان اف سي من تجاوز نظيره الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، ضمن افتتاح بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية بنسختها الأولى في عمان.

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  وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت اتحاد جدة السعودي بالاتحاد الأردني.


وتقام اليوم مواجهتان في ختام الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي النصر السعودي مع النصر الأردني عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه الأرثوذكسي نظيره الشباب السعودي عند الساعة الثامنة مساء.


وبالعودة لمجريات اللقاء الافتتاحي بالبطولة، فقد دفع المدير الفني لفريق عمان اف سي حسام أبو رياش، بتشكيلة مكونة من روند كساب، ليان عجارمة، كونستانس أشيا، رند أبو حسين، لوجين البطوش، جوسي لاربي، ماري بواتينغ، جنى العيساوي، كوينا بيلي، تالا برغوثي وبانه البيطار. 


وعلى الطرف الآخر، دفع مدرب الهلال داركو بكل من نوال خالد، ديما الكستي، إيمان حسن، رغد سليمان، شروق الهوساوي، أريج العنزي، كلاوديا دابدا، مهرة المالحي، مريم بنكيران، البندري الهوساوي وشوخان نور الدين.


وافتتح عمان اف سي النتيجة بعد مرور 15 دقيقة عن طريق اللاعبة ماري بواتينغ، قبل أن تعدل اللاعبة العراقية لفريق الهلال شوخان نور الدين النتيجة عند الدقيقة 35، فيما سجلت جنى العيساوي الهدف الثاني لعمان اف سي عند الدقيقة 45.


وخلال الشوط الثاني، حاول مدربا الفريقين إشراك أكبر عدد من اللاعبات، إلا أن النتيجة بقيت على حالها، ليحصد عمان اف سي أول 3 نقاط له في البطولة. 

 

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