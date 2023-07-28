السبت 29 تموز 2023
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عمان اف سي يلتقي الاستقلال في ختام إياب "المحترفات"

عمان اف سي الغد
عمان اف سي الغد
عمان- تختتم اليوم منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفات لكرة القدم، من خلال لقاء وحيد يجمع بين فريقي عمان اف سي والاستقلال عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو  بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.اضافة اعلان
ويتطلع فريق عمان اف سي لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، رغم صعوبة المهمة بعد فقدانه لنقاط عديدة خلال الجولات الماضية، فيما يبحث الاستقلال عن وضع حد لسلسلة النتائج السلبية، وتسجيل الفوز الأول له بالبطولة. 
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الأولى لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت فريقي الأرثوذكسي والنصر على الملعب نفسه، فيما يخضع متصدر الترتيب فريق الاتحاد للراحة بالجولة الحالية وبرصيده 17 نقطة.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز عمان اف سي بثلاثة أهداف مقابل هدف، علما بأن عمان اف سي يدخل اللقاء وهو بالمركز الرابع وبرصيده 10 نقاط، فيما يقبع الاستقلال بالمركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
عمان اف سي × الاستقلال
يدخل فريق عمان اف سي اللقاء بعد تراجع ملحوظ للفريق بالنتائج في الفترة الماضية، حيث لم يذق الفريق طعم الفوز منذ آخر مباراة في مرحلة الذهاب، والتي كانت أمام الاستقلال أيضا، ما يزيد من الضغوطات على الفريق الذي يقوده جهاز فني جديد ممثل بالمدرب حسام أبو رياش.
وقاد المدرب الجديد الفريق في مباراته الأخيرة أمام النصر، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل بهدف لمثله، حيث قدم الفريق أداء طيبا وسيطر على مجريات غالبية فترات اللقاء، دون أن يتمكن من زيارة الشباك سوى في مناسبة وحيدة، ما أفقد الفريق نقطتين مهمتين في السباق نحو المنافسة على اللقب.
ويجد أبو رياش مباراة الاستقلال الفرصة المثالية والمناسبة لعودة الروح بين عناصر الفريق، معتمدا في خياراته الفنية بلقاء الليلة على كل من روند كساب، ليان عجارمة، لوجين البطوش، أشيا كونستانس، منى الصاحب، جوسي لاربي، راما حامد، لينا معايعة، جنى العيساوي، تالا برغوثي وبانه البيطار. 
في المقابل، ينشد فريق الاستقلال في إحداث مفاجأة مدوية، واستغلال فقدان النقاط المتتالي عند المنافس، بتحقيق نقطة على الأقل تحرك من رصيده النقطة الثابت منذ بداية البطولة.
وتتطلع مدربة الفريق سارة الشهابي، في استثمار تغيير الجهاز الفني لدى الفريق المنافس، وغياب عناصر مهمة عنه لأسباب مختلفة، من خلال الاعتماد على أسلوب الهجمات المرتدة الذي ينتهجه الاستقلال منذ بداية البطولة، بعد تدارك بعض السلبيات في إنهاء الهجمات بصورة جيدة، وذلك بالتدريبات الأخيرة للفريق الذي خاض آخر مباراة له مطلع الشهر الحالي.
ومن المتوقع أن تبدأ الشهابي بتشكيلة مكونة من جود العبادي، أسيل الخواجه، ياسمين الأجرب، سارة كمباز، جنى القبج، علا عوض، ليان اعبيد، جود قدورة، نور أحمد، أفنان حماد وجنفير كنكام.
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