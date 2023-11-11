عمان بطلا لدوري السيدات بكرة اليد

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عمان - الغد - توج فريق عمان بطلا لدوري أندية السيدات لكرة اليد لموسم 2023، وذلك بعد أن حقق الفوز الثامن على التوالي، والذي جاء في ختام المنافسات على حساب فريق حرثا بنتيجة 33-20، في المباراة التي جرت السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب برعاية نائب رئيس الاتحاد الدكتور معين الشريف، وبحضور أسرة الناديين.عمان وصل إلى النقطة 16، وبقي فريق حرثا بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، ثم جاء فريق كفرسوم بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، تلاه بالمركز الرابع فريق الفجر برصيد 4 نقاط، و بالمركز الخامس والأخير فريق البتراء من دون نقاط.