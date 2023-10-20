الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عمان جاهز لمواجهة كفرسوم.. والبتراء يستضيف الفجر

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جانب من لقاءات دوري السيدات للموسم الحالي - (الغد)
عمان -الغد - تتواصل اليوم لقاءات دوري أندية السيدات لكرة اليد لموسم 2023، وذلك من خلال اقامة مباراتين في الجولة الثالثة من مرحلة الإياب، حيث يلتقي فريقا البتراء والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأمير محمد بالزرقاء، وبذات الوقت يلتقي فريقا كفرسوم وعمان في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد. اضافة اعلان
وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق عمان لمواصلة تقدمه والبقاء في صدارة الترتيب العام، وهو يملك حاليا 10 نقاط تحصل عليها بعد تحقيقه الفوز في كافة مبارياته، والتفرغ المواجهة الحاسمة التي تجمعه مع فريق حرثا في الجولة المقبلة الختامية للدوري، وعمان قادر على الخروج بنتيجة إيجابية نظرا لما يملكه من أوراق فنية متميزة تجيد تطبيق الأساليب الهجومية والدفاعية والممزوجة بالسرعة خصوصا في تنفيذ الهجمات المضادة. 
بالمقابل يتطلع فريق كفرسوم الذي يملك 4 نقاط، لتقديم اداء قوي يحرج من خلاله متصدر الدوري، والفريق قدم مستويات جيدة في اللقاءات السابقة، وهو يعتمد على مجموعة من لاعباته الشابات والناشئات. 
وفي المباراة الأخرى يتطلع الفجر لتأكيد تفوقه على مستضيفه البتراء، وسيكون الفوز شعار الفريقين من بداية المباراة، حيث يحتل الفجر حاليا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد نقطتين، نالها من خلال الفوز على البتراء في مرحلة الذهاب، بينما ما يزال فريق البتراء بالمركز الاخير من دون نقاط. 
ويذكر أن افتتاح مرحلة الإياب شهد فوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 31-16، وفاز عمان على الفجر بنتيجة 44-19، وفاز حرثا على البتراء بنتيجة 29-14، وقبل ذلك كانت لقاءات مرحلة الذهاب قد أسفرت عن فوز عمان على كفرسوم 41-19، والفجر على البتراء 29-20، وعمان على الفجر 34-14، وحرثا على البتراء 38-21، وحرثا على الفجر 37-18، وكفرسوم على البتراء 26-17، وحرثا على كفرسوم 31-14، وعمان على البتراء 47-9. 
وحسب الجدول الرسمي لمنافسات الدوري، يلتقي يوم السبت المقبل فريقا حرثا والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويلتقي يوم السبت 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وبذات الوقت يلتقي فريقا البتراء وعمان في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب. 
وتختتم منافسات الدوري يوم السبت 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عندما يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي فريقا عمان وحرثا عند الساعة السادسة مساء.

تعديل على مواعيد بطولة كأس الأردن 

اجرى الاتحاد الأردني لكرة اليد، تعديلات على مواعيد مباراتين في دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لكرة اليد (كأس الراحل نظمي السعيد). 
وحسب التعديل الجديد، يلتقي فريقا الحسين وكفرسوم عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد في صالة مدينة الحسن، تليها مباشرة وعند الساعة الثامنة مساء المباراة التي تجمع بين فريقي العربي والكتة.
وابقى الاتحاد على مواعيد المباراتين الأخيرتين في ذات الدور، حيث يلتقي حامل اللقب في نسخته الأخيرة فريق السلط مع فريق وادي السير عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد أيضا باليوم ذاته المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي (وصيف البطل) والقوقازي وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء.
وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتي الدور قبل النهائي، اللتين تقامان يومي الأحد والاثنين 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
كما وستكون صالة الأميرة سمية مسرحا لاحتضان المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وعند الساعة السادسة مساء.

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