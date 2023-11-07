عمان على بعد خطوة من اللقب.. وحرثا يحتاج إلى فوز كبير

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بات فريق عمان على بعد خطوة من الظفر بلقب دوري أندية السيدات لكرة اليد لموسم 2023، ولم يتبق أمامه سوى تحقيق الفوز على فريق حرثا في ختام لقاءات الدوري، وحتى خسارته بأقل من 5 أهداف في هذه المباراة لن تؤثر على تتويجه باللقب، وذلك استنادا إلى تعليمات البطولة، حيث شهدت مباراة الذهاب بين الفريقين فوز عمان بنتيجة 26-21.فريق عمان أنجز المتطلبات التي كانت تقف أمامه في استرداد لقب الدوري، حيث حقق الفوز في جميع اللقاءات التي خاضها وعددها 7، كان آخرها على فريق البتراء وخرج بها بنتيجة تعتبر هي الأعلى في منافسات الدوري، عندما تغلب عليه 54-10.من الناحية الفنية تبدو الفرصة مواتية وبنسبة كبيرة لمواصلة فريق عمان تحقيق انتصاراته وإدراك الفوز على ضيفه فريق حرثا، نظرا لوجود العديد من اللاعبات اللواتي يتمتعن بمستويات جيدة وخبرات كبيرة، وهذا ما ظهر جليا في لقاءات الفريق الماضية في منافسات الدوري، فيما يتطلع فريق حرثا إلى الخروج بنتيجة الفوز وبفارق أكثر من 5 أهداف حتى يضمن احتفاظه باللقب.ويتصدر فريق عمان الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وذلك قبل إقامة لقاءات الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، فيما لفريق حرثا 12 نقطة، يليه بالمركز الثالث فريق كفرسوم برصيد 6 نقاط، بينما جاء بالمركز الرابع فريق الفجر برصيد 4 نقاط، ثم فريق البتراء بالمركز الخامس من دون نقاط.ويلتقي في الجولة الأخيرة فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا عمان وحرثا عند الساعة السادسة مساء، يعقبها مباشرة تتويج الفرق.ويذكر أن مرحلة الإياب للدوري شهدت فوز عمان على البتراء بنتيجة 54-10، وفوز فريق حرثا على كفرسوم بنتيجة 40-24، وفوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 31-16، وفوز عمان على الفجر بنتيجة 44-19، وفوز حرثا على البتراء بنتيجة 29-14، وفوز عمان على كفرسوم بنتيجة 30-19، وحرثا على الفجر بنتيجة 25-12، وقبل ذلك كانت لقاءات مرحلة الذهاب، أسفرت عن فوز عمان على كفرسوم 41-19، والفجر على البتراء 29-20، وعمان على الفجر 34-14، وحرثا على البتراء 38-21، وحرثا على الفجر 37-18، وكفرسوم على البتراء 26-17، وحرثا على كفرسوم 31-14، وعمان على البتراء 47-9.ويذكر أن منافسات دوري أندية السيدات تعتبر المسابقة الأكثر أهمية في البطولات النسوية، والتي يقيمها الاتحاد سنويا، وتأتي بعدها بطولة كأس الأردن، التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، وهذا الموسم أقيمت منافسات البطولة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق حرثا وعمان والفجر والبتراء.منافسة تقليدية في كأس الأردنوتشهد بطولة كأس الأردن، منافسة تقليدية بين فريقي عمان وحرثا، حيث تمكن فريق حرثا من الفوز على فريق البتراء بنتيجة 37-12، ضمن لقاءات الدور الأول، فيما يخوض فريق عمان مباراته الأولى اليوم عندما يلاقي فريق الفجر عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وتبدو الفرصة كبيرة جدا بخروج عمان فائزا وبفارق كبير من الأهداف، والتأهل لخوض المباراة النهائية مع فريق حرثا، وذلك يوم السبت 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.