عمان وحرثا يتجاذبان لقب "كأس اليد النسوي"

بلال الغلاييني

اضافة اعلان

عمان - يدفع فريقا عمان وحرثا بكل قوتهما الفنية، في المواجهة المنتظرة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك للظفر بلقب بطولة كأس الأردن للسيدات لموسم 2023.الأرقام الفنية التي خرج بها الفريقان في الموسم الحالي من خلال مشاركتهما في (مباراة كأس السوبر، ودوري أندية الدرجة الأولى، وبطولة كأس الأردن)، تشير بل تؤكد أفضلية فريق عمان وتفوقه على منافسه حرثا بالعديد من المزايا الفنية، ولعل تتويجه بلقب كأس السوبر ودوري أندية السيدات، لتأكيد على ما حققه من إنجازات لافتة في البطولات الماضية، وتؤكد قدرته على مواصلة حصد الألقاب على حساب منافسه حرثا.في المباراة الأخيرة بين الفريقين، والتي جمعتهما في بطولة دوري أندية السيدات، لم يجد فريق عمان أدنى صعوبة في الخروج بنتيجة كبيرة وصل فيها فارق الأهداف مع صافرة النهائية إلى 13 هدفا، وبنتيجة 33-20، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث المنافسة بين الفريقين على أي لقب، كانت تحسم في اللحظات الأخيرة.قائمة فريق عمان والذي يشرف عليها المدرب محمد فضل ومساعده نادر منير، تضم لاعبات على سوية عالية ويتفوقن على منافساتهن من فريق حرثا، فالفريق يعتمد بشكل كبير على الهجمات المضادة السريعة، والتي توفر لها عادة فرص تسجيل الأهداف، ومن أبرز لاعباته عائشة المجالي وسارة حلبية وناهد الرواشدة ولبنى سلامة وتمارا خليفات وحارسة المرمى ليما ابده.فريق حرثا والذي لم يقدم هذا الموسم مستوياته المعهودة، تراجع بصورة غريبة، وتنازل عن ألقابه لمصلحة منافسه فريق عمان، بعد أن تمكن في الموسم الماضي من الفوز بلقب الدوري وبطولة كأس الأردن، ولعل عدم الاسقرار الفني من خلال تبديل المدربين، وابتعاد عدد من لاعباته صاحبات الخبرة، وعدم وجود اللاعبات الشابات والناشئات، عوامل ساهمت بتراجع المستوى الفني للفريق.قاد الفريق في الموسم الحالي المدرب إياد العقيلي، والذي يبدو أنه لن يستمر مع الفريق، حيث غاب عن الفريق في أغلب مجريات الشوط الثاني في مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق عمان، والفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبات أبرزهن، فلك عبيدات ودينا عبيدات وهيا عبيدات وأمل عبيدات. المباراة يتوقع أن تحفل عبر شوطيها بكامل الندية والإثارة، نظرا لتطلعات الفريقين في تحقيق الفوز، ففريق عمان يتطلع إلى تحقيق الثلاثية في إنجاز غير مسبوق، فيما يرنو فريق حرثا من الخروج بنتيجة الفوز وتعويض ما فاته من خسائر أمام منافسه عمان.ويذكر أن فريق عمان تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، وجاء تأهل فريق حرثا بعد أن تغلب على فريق البتراء بنتيجة 37-12، علما بأن بطولة كأس الأردن أقيمت وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة الفرق الأربعة.