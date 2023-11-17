الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عمان وحرثا يرفعان شعار التحدي للتتويج بلقب "كأس اليد النسوية" اليوم

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لاعبة من فريق حرثا تسدد على مرمى عمان في اللقاء السابق - (الغد)
عمان - تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بدءا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن للسيدات لموسم 2023، والتي تجمع بين فريقي عمان وحرثا، حيث يتوقع أن تحفل هذه المواجهة بكامل القوة والإثارة لأهميتها وحرص الفريقين على الفوز وبلوغ منصة التتويج الذهبية، خصوصا وأن اللقاءات السابقة بين الفريقين اللذين يعتبران الأميز والأبرز على الساحة المحلية وأهتمامهما الكبير بكرة اليد النسوية.اضافة اعلان
الفريقان التقيا في الموسم الحالي 2023 ثلاث مرات، حيث تقابلا في افتتاح الموسم بمباراة كأس السوبر، والتي نجح فيه فريق عمان من تحقيق الفوز بنتيجة 24-18، ثم تقابلا في منافسات الدوري النسوي مرتين، فاز فريق عمان في مرحلة الذهاب بنتيجة 26-21، وكرر الفوز في مرحلة الإياب بنتيجة 33-20، وهي النتيجة الأعلى بين الفريقين في تاريج المواجهات التي جمعتهما.
من الناحية الفنية يعتبر الفريق الأفضل والأكثر جاهزية من نظيره فريق حرثا، ودليل على ذلك سيطرته على كافة اللقاءات الرسمية التي جمعت الفريقين الموسم الحالي، بل إن نتائج اللقاءات وصلت لفارق كبير من الأهداف، والفريق الذي يدربه محمد فضل لديه العديد من الخيارات التي تعزز من قوته وفرصته في فرض سيطرته على مجريات المباراة، وخصوصا تميزه في بناء الهجمات المضادة السريعة، والتي تمنح اللاعبات فرص الوصول لمرمى الفريق المنافس وتسجيل الأهداف، وهذا ما طبقه الفريق في مبارياته الماضية، التي جعلت يحقق الفوز بفارق كبير من الأهداف.
ومن أبرز لاعبات الفريق اللواتي قدمن مستويات جيدة في الموسم الحالي، والتي جعلت الفريق يحقق الفوز في كافة اللقاءات التي خاضها في البطولات المحلية سواء كانت في كأس السوبر وبطولتي الدوري وكأس الأردن (عائشة المجالي وسارة حلبية وناهد الرواشدة ولبنى سلامة وتمارا خليفات وحارسة المرمى ليما ابده)، كما يتميز فريق عمان بوجود العديد من اللاعبات البديلات واللواتي يتمتعن بذات المستوى الفني للاعبات الأساسيات، وهذا ما يمنح الجهاز الفني فرصا عديدة في تحقيق الانتصارات.
فريق حرثا لم يظهر في الموسم الحالي بمستواه الفني المعهود، ما جعله يفقد القابه التي تحصل عليها في الموسم الماضي، وهو يعاني من عدم وجود اللاعبات البديلات، وهو يعتمد بشكل رئيسي على (فلك عبيدات ودينا عبيدات وهيا عبيدات وأمل عبيدات). 
وقاد الفريق في الموسم الحالي المدرب اياد العقيلي، والذي يبدو أنه لن يستمر مع الفريق، حيث غاب عن الفريق في أغلب مجريات الشوط الثاني في مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق عمان، والفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبات أبرزهن 
ويذكر أن فريق عمان تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، جاء تأهل فريق حرثا بعد أن تغلب على فريق البتراء بنتيجة 37-12، علما أن بطولة كأس الأردن أقيمت وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة الفرق الأربعة.
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