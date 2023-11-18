عمان يتوج بلقب كأس الأردن للسيدات بكرة اليد

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عمان - الغد- توج فريق عمان بلقب بطولة كأس الأردن للسيدات بكرة اليد للموسم 2023، بعد الفوز المستحق الذي سجله على حساب منافسه فريق حرثا بنتيجة 24-20، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب برعاية رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي وبحضور أسرة الناديين، وجمهور مقبول تفاعل مع مجريات المباراة عبر شوطيها.ونجح عمان بفرض سيطرته الكاملة مستغلا سرعة لاعباته في بناء الهجمات وقدرة سارة حلبية وعائشة المجالي وناهد الرواشدة في الوصول لمرمى فريق حرثا بسهولة، ما مكنهن من تسجيل العديد من الأهداف، وخصوصا من البوابة الأمامية التي كشفت مرمى حرثا، ليتقدم عمان بفارق 4 أهداف قبل أن يزداد الفارق وسط محاولات لم تتوقف من جانب فريق حرثا الذي حاول إغلاق منطقة الدفاعية ومراقبة لاعبات عمان، واعتمد في بناء الهجمات على فلك وجنان ورنا عبيدات.ورغم هذه المحاولات ونجاح اللاعبات في تسجيل سلسلة من الأهداف، بقيت السيطرة لمصلحة فريق عمان الذي شدد على استغلال الكرات المقطوعة من لاعبات حرثا، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة عودة الروح لفريق حرثا الذي قلص الفارق إلى 4 أهداف مع صافرة النهاية.وكان فريق عمان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، بينما جاء تأهل فريق حرثا بعد فوزه على فريق البتراء بنتيجة 37-12.ويذكر أن هذا اللقب هو الثالث لفريق عمان في الموسم الحالي، حيث سبق وأن فاز بلقب دوري أندية السيدات، ومباراة كأس السوبر.