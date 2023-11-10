عمان يسعى للتتويج بـ"يد السيدات" على حساب حرثا اليوم

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عمان - الغد - تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بدءا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، المباراة الختامية لدوري أندية السيدات لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة القوية والحاسمة التي تجمع بين فريقي عمان وحرثا، وقبل ذلك يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الرابعة مساء في لقاء (تحصيل حاصل) ونتيجته لن تؤثر على ترتيب الفرق من الثالث وحتى الخامس.المؤشرات الرقمية والفنية تصب جميعها لمصلحة فريق عمان، الذي يتقدم عن منافسه بفارق نقطتين، حيث يملك عمان 14 نقطة حققهما من خلال الفوز في كافة لقاءاته في الدوري، وكان أبرزها على منافسه فريق حرثا بفارق 5 أهداف وبنتيجة 26-21، وهو الفارق الذي عزز من فرصة عمان باسترداد اللقب، فالفريق وحتى أن خسر في هذه المباراة بفارق أقل من 5 فإنه يتوج باللقب حسب ما تشير اليه تعليمات البطولة، بينما يحتاج فريق حرثا الذي يملك 12 نقطة بعد الفوز في 6 لقاءات وخسارة أمام عمان، فانه يحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من 5 أهداف حتى يضمن الصعود إلى منصة التتويج الذهبية.أما من الناحية الفنية فإن فريق عمان، الذي يدربه محمد فضل الأفضل نظرا لجاهزية لاعباته من الناحيتين الفنية والبدنية، وقدرتهن على تحقيق الفوز الثامن على التوالي، في الوقت الذي سيعمل فيه فريق حرثا الذي يقوده المدرب اياد العقيلي على تقديم أداء قوي يخرج من خلاله بفوز كبير يؤهله بتحقيق اللقب.من ناحية أخرى أنجز الاتحاد كافة الترتيبات المتعلقة باقامة المباراة الختامية لمنافسات الدوري، وقرر إلغاء كافة مظاهر الاحتفال تضامنا مع الأهل في قطاع غزة، وحدادا على أرواح الشهداء.يذكر أن لقاءات الدوري الماضية شهدت فوز عمان على البتراء بنتيجة 54-10، وفوز فريق حرثا على كفرسوم بنتيجة 40-24، وفوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 31-16، وفوز عمان على الفجر بنتيجة 44-19، وفوز حرثا على البتراء بنتيجة 29-14، وفوز عمان على كفرسوم بنتيجة 30-19، وحرثا على الفجر بنتيجة 25-12، وقبل ذلك كانت لقاءات مرحلة الذهاب قد أسفرت عن فوز عمان على كفرسوم 41-19، والفجر على البتراء 29-20، وعمان على الفجر 34-14، وحرثا على البتراء 38-21، وحرثا على الفجر 37-18، وكفرسوم على البتراء 26-17، وحرثا على كفرسوم 31-14، وعمان على البتراء 47-9.ويذكر أن منافسات دوري أندية السيدات تعتبر المسابقة الأكثر أهمية في البطولات النسوية، والتي يقيمها الاتحاد سنويا، وتأتي بعدها بطولة كأس الأردن، التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، وهذا الموسم أقيمت منافسات البطولة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب) بمشاركة فرق حرثا وعمان والفجر والبتراء.الفريقان في نهائي كأس الأردنويتقابل فريقا عمان وحرثا عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن للسيدات، والتي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.وجاء تأهل فريق عمان إلى هذه المباراة بعد الفوز الذي حققه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، بينما تأهل فريق حرثا بعد أن تجاوز فريق البتراء بنتيجة 37-12.