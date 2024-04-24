الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمان FC يتصدر ترتيب دوري الكرة النسوي تحت 15

فريق عمان اف سي لكرة القدم النسوي تحت 15 عاما - (من المصدر)
فريق عمان اف سي لكرة القدم النسوي تحت 15 عاما - (من المصدر)
 تصدر فريق عمان FC ترتيب فرق الدوري النسوي تحت 15 عاما لموسم 2024، في ختام منافسات الأسبوع الثالث من الدوري، بعد تغلبه على فريق الاستقلال بنتيجة 11-0، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويبقى الاستقلال من دون أي نقطة. اضافة اعلان
وشهدت منافسات الجولة التي تقام منافساتها على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فوز فريق الاتحاد على نظيره فريق الأهلي بسداسية نظيفة، ليرفع الاتحاد رصيده الى 6 نقاط ويبقى الأهلي عند 3 نقاط، ويملك فريق الأرثوذكسي الذي لم يخلد للراحة هذا الأسبوع نقطة واحدة.   
وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث يلتقي الاتحاد مع عمان FC، فيما يواجه الاستقلال نظيره الأرثوذكسي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
في المقابل، شهدت الجولة الثالثة من منافسات أندية الدرجات، فوز عين الرياضي على الراية 3-1، فيما تغلب الحسين على البتراء 8-2، وتفوق نشامى المستقبل على النصر 1-0، والمدرسة الإنجليزية الحديثة على اللاتين 12-0
ويتصدر المدرسة الإنجليزية الحديثة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يليه نشامى المستقبل والنصر واللاتين 6، ثم الحسين وعين الرياضي والراية 3، والبتراء واتحاد الرصيفة دون نقاط. وتنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري يوم غد الجمعة، حيث يلتقي النصر مع الحسين، والراية مع اتحاد الرصيفة عند الرابعة عصرا، فيما يواجه المدرسة الإنجليزية الحديثة نظيره نشامى المستقبل، والبتراء أمام عين الرياضي عند السابعة مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النجم بهاء فيصل خلال مشاركته فريق الوحدات أمام الكويت الكويتي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي - (الغد)

إصابة فيصل وعلاقتها بـ"الملاعب" تشكل حالة جدلية فريدة ... كيف يتعامل معها الوحدات؟

منذ 42 دقيقة
صراع على الكرة بين لاعبي مغير السرحان والجليل بمباراة الذهاب - (من المصدر)

حظوظ متساوية للفوز بين السلط ومعان.. والجليل يطمح مجددا لنقاط مغير السرحان

منذ 43 دقيقة
ملعب ستاد عمان كما بدا أمس - (من المصدر)

إغلاقات ستاد عمان المفاجئة تحير المتابعين .. و"الغنايم" يوضح

منذ 44 دقيقة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)

فوز وخسارة لشلباية في "مدريد"

منذ 45 دقيقة
صراع على الكرة بين اللاعبين الأميركي ماغي ويوسف العواملة في مواجهة سابقة ببطولة الدوري الممتاز - (تصوير: أمجد الطويل)

بطولة السلة التنشيطية تنطلق بداية الشهر المقبل بمشاركة نخبة من المحليين والأجانب

منذ 46 دقيقة
المدير الفني محمد إبراهيم يعطي توجيهاته للاعبين في تدريبات سابقة -(من المصدر)

مدرب منتخب الكراتيه: تجاوزنا كلمة "طفرة" والقادم أفضل

منذ 47 دقيقة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 5 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 5 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 