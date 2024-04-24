عمان FC يتصدر ترتيب دوري الكرة النسوي تحت 15

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تصدر فريق عمان FC ترتيب فرق الدوري النسوي تحت 15 عاما لموسم 2024، في ختام منافسات الأسبوع الثالث من الدوري، بعد تغلبه على فريق الاستقلال بنتيجة 11-0، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويبقى الاستقلال من دون أي نقطة.وشهدت منافسات الجولة التي تقام منافساتها على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فوز فريق الاتحاد على نظيره فريق الأهلي بسداسية نظيفة، ليرفع الاتحاد رصيده الى 6 نقاط ويبقى الأهلي عند 3 نقاط، ويملك فريق الأرثوذكسي الذي لم يخلد للراحة هذا الأسبوع نقطة واحدة.وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث يلتقي الاتحاد مع عمان FC، فيما يواجه الاستقلال نظيره الأرثوذكسي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.في المقابل، شهدت الجولة الثالثة من منافسات أندية الدرجات، فوز عين الرياضي على الراية 3-1، فيما تغلب الحسين على البتراء 8-2، وتفوق نشامى المستقبل على النصر 1-0، والمدرسة الإنجليزية الحديثة على اللاتين 12-0ويتصدر المدرسة الإنجليزية الحديثة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يليه نشامى المستقبل والنصر واللاتين 6، ثم الحسين وعين الرياضي والراية 3، والبتراء واتحاد الرصيفة دون نقاط. وتنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري يوم غد الجمعة، حيث يلتقي النصر مع الحسين، والراية مع اتحاد الرصيفة عند الرابعة عصرا، فيما يواجه المدرسة الإنجليزية الحديثة نظيره نشامى المستقبل، والبتراء أمام عين الرياضي عند السابعة مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.