 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمان FC يتوج بلقب كأس الأردن تحت سن 17

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تتويج فريق عمان اف سي بلقب كاس الأردن تحت سن 17 - (من المصدر)
عمان -الغد- توج فريق عمان FC، بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن ت 17 لكرة القدم لموسم 2023/2024، بفوزه في المباراة النهائية على فرسان الأردن 3-2.اضافة اعلان
وسلم مدير دائرة المسابقات في الاتحاد عوض شعيبات، فريق عمان FC كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما نال فريق فرسان الأردن ميداليات المركز الثاني.
وكان فريق عمان FC، وصل إلى المشهد الختامي للبطولة بعد تربعه على صدارة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط ضمن الدور الأول، ليتغلب فيما بعد على عمان FC على أكاديمية رؤى المستقبل بالركلات الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، في نصف نهائي البطولة.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث أقيم الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف النهائي.
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