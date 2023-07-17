عمر خليل يهرب من إصابات كرة القدم إلى رياضة بناء الأجسام

مصطفى بالو

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عمان- لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تكتمل من خلال صورتين تصبحان وجهين لحقيقة واحدة، صورة لما عليه النجم الآن، وأخرى لم يعتد عليها جمهوره.تسلط زاوية " أصل وصورة" في جديد حلقاتها، الضوء على عمر خليل، الذي أجبرته كثرة الإصابات على وداع كرة القدم، ليتجه إلى ممارسة وتدريب بناء الأجسام واللياقة البدنية.الأصل.. كرة قدم وإصاباتيصف خليل حكايته مع كرة القدم بالقصة الجميلة رغم عدم اكتمالها، قائلا: "انطلقت من منطقتي بالنصر، والتحقت سريعا بمراكز الواعدين وأنا ابن 12 ربيعا، وتدربت فيها لمدة 5 سنوات، ثم انتقلت إلى نادي اليرموك الذي تدربت في صفوفه لمدة 6 أشهر، حتى انتقلت إلى صفوف الجزيرة، ووقتها كانت الأندية تحتفظ بالهوية الشخصية التي بقيت باليرموك، وأصدرت بدل فاقد لألعب مع الجزيرة".وتابع: "استمرت قصتي الكروية مع الجزيرة، وأنا أتقدم بالعمر والمستوى عاما بعد عام، وحصلت على تجربة احتراف في فريق الطائي السعودي، وبعدها بدأت الفصول المأساوية وحكايتي مع الإصابات، حيث تعرضت لأول إصابة بالرباط الصليبي بالعام 2015، وأجريت عملية جراحية لم يكتب لها النجاح، رغم خضوعي لفترة تأهيل قرابة العام، وبقيت آلام الإصابة تلازمني".وتابع: "غادرت بالتنسيق مع إدارة الجزيرة لإكمال العلاج في قطر في 22 أيار (مايو) من العام 2016، وأجريت عملية تحت إشراف الطبيب الفرنسي فيليب، وخضعت لمرحلة التأهيل، ووقتها طلبت مني إدارة الجزيرة التي تكفلت بالسكن العودة، ورفضت لرغبتي في الخضوع للتأهيل في قطر، وانقطع الاتصال مع الجزيرة، وخضعت للتأهيل لمدة سنة ونصف، لأتجه بعد عودتي إلى تجربة جديدة في ناديي الأهلي والسلط بالعام 2018".وأردف قائلا: "وما إن عدت إلى صفوف السلط، حتى أصبت بالغضروف، وخضعت لرحلة علاجية جديدة بإشراف د. محمود العبابنة، الذي وجد مع الإصابة مشكلة بالركبة ما اضطره إلى كسرها، وأجريت عمليات ما بين كسر وغضروف ورباط صليبي باطني، وما لبثت أن عدت إلى فريق السلط بالعام 2019، حتى تعرضت إلى إصابة رباط صليبي بالقدم الثانية، وعدت لأجواء العمليات والتأهيل من جديد، مع دخول أزمة "كورونا"، وما رافقها من إغلاقات، لكن بقيت الآلام تلازمني في ساقي خلال فترة التأهيل".وبين خليل، أن "لعنة الإصابات" أجبرته على اتخاذ القرار الصعب بمغادرة المستطيل الأخضر بلا عودة، موضحا: "بعد عودة المنافسات بعد انقطاع طويل بسبب "كورونا 2020"، عدت إلى صفوف السلط وكلي أمل بموسم كروي مختلف، وشاركت السلط 5 مباريات، لتعود إلي الإصابة بالرباط الصليبي في التمرينات، ما أشعرني بالإحباط الكبير، وقررت الابتعاد عن ملاعب كرة القدم مرغما ورضيت بقضاء الله وقدره وأحمده دائما في السراء والضراء، وحصلت على تأمين صحي من رابطة اللاعبين الدولين، بجهود طيبة الذكر من أحمد قطيشات الذي لم يقصر معي، وما أزال أخضع لمراجعات دورية عند تجدد آلام الإصابات".وعن ذكرياته مع المنتخبات الوطنية الكروية، يقول خليل: "عشت ذكريات ومحطات كروية لا تنسى بنيلي شرف الدفاع عن المنتخبات الوطنية، ولعبت في صفوف منتخب الواعدين بالعام 2010، ومنه انتقلت إلى صفوف منتخب الناشئين بالعام ذاته، وتدربت تحت قيادة الوطني وليد فطافطة، ومن ثم الإنجليزي جوناثان، وشاركت منتخب الناشئين الوصول إلى كأس آسيا، وقدمنا مستويات طيبة، وودعنا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية".وواصل: " وبعدها تشرفت بتمثيل منتخب الشباب تحت قيادة الوطني جمال أبوعابد، وزاملت نجوم حاليين للكرة الأردنية، أذكر منهم أحمد سريوة، صالح راتب، حسام أبو سعدة، حسين عبيدات، سمير رجا، محمد أبو نبهان، يزن السلاوي، وفي العام 2014، مثلت منتخبي الشباب والأولمبي في آن واحد، حيث لعبت بالأولمبي تحت قيادة الوطني إسلام ذيابات، وحققنا معه إنجازا مهما للكرة الأردنية في نهائيات آسيا، وتوجنا بالميدالية البرونزية".الصورة.. الأجسام أسلوب حياةويؤكد خليل، أن الرياضة أسلوب حياة، وعشقه لها وهو الحاصل على بكالوريس تربية رياضية بالعام 2019، أبقاه في دائرة شغفه الرياضي متجها إلى رياضة بناء الأجسام، قائلا: "الرياضة تجري في عروقي، وعشقي لها وشغفي بها أبقياني في دروبها، وبعد خوضي تجارب التدريس في مدارس عدة، وجدت نفسي أكثر في مركز بناء الأجسام واللياقة البدنية الذي يملكه شقيقي، والتدريبات أصبحت شغفي، تبعا للفائدة الجسمانية التي تقدمها رغم مشقتها، وعلاج صحي في أسلوب الغذاء الطبيعي، وتقوية لجميع عضلات الجسم من دون ضغط على المفاصل، التي كانت إصاباتها المتواصلة سببا في تركي كرة القدم".وأردف قائلا: "دائما أتواجد بالجيم، وتدريباتي تقترب من حدود ساعة ونصف، تتوزع بين "الكارديو" والحديد، إلى جانب برنامج غذائي حوالي 6 وجبات يومية، وأتابع كل ما هو جديد في هذه الرياضة، وخضت العديد من الدورات المتخصصة عبر الإنترنت، وأقدم نصائحي العلمية للشباب، منطلقا من التزامي الديني ومسؤوليتي الوطنية تجاه الشباب في محاربة المنشطات، ولم أتجه إلى خوض البطولات في رياضة بناء الأجسام، بسبب قناعاتي الخاصة، ورياضة بناء الأجسام حاليا شغلي وانشغالي تحفز على الصبر والتحدي".وحول رسالته إلى الشباب الرياضي الذي يمارس رياضة بناء الأجسام في ظل شعبيتها وجماهيريتها في المجتمع المحلي، رد النجم خليل: "رسالتي إلى الشباب والتي لا تحتاج إلى تأويل، وأشدد بشكل يومي عبر رسائلي على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال الحديث المباشر إلى المشتركين في الجيم الذي أتدرب فيه بمنطقة النصر، على أن بناء الأجسام واللياقة البدنية أسلوب حياة، فيها الصحة والفائدة الجسمانية والثقة بالنفس، وأحذر من المنشطات وأستعرض خطرها، وحاجة الرياضي إلى فحوصات طبية دورية، وأشدد على عدم الغرور وعدم سلوك الدروب المظلمة لاستعجال البناء الجسماني، وأناشد بالالتزام بالتدريب والبرنامج الغذائي الطبيعي، والتحلي بالصير والإرادة والتحدي".