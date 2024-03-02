السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمر وأحمد وبركات يظفرون ببطاقات احتراف "أجسام الأردن"

رئيس الاتحاد مأمون كلمات يسلم بطاقة الاحتراف إلى بطل أبطال الفيزيك محمود بركات وجائزته المالية-(الغد)
رئيس الاتحاد مأمون كلمات يسلم بطاقة الاحتراف إلى بطل أبطال الفيزيك محمود بركات وجائزته المالية-(الغد)
عمان- ظفر مهند عمر ببطاقة احتراف البدي بلدنج- لقب بطل الأبطال-، ومصطفى أحمد لـ"الكلاسيك" ومحمود بركات لـ"الفيزيك" في ختام بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام، والتي شكل فيها الشباب الواعدون تحت 18 سنة علامة فارقة، في الدخول إلى أجواء المنافسة في الرياضة الجسمانية، وسط حضور جماهيري لافت زينته العائلات، في مدرجات صالة الشهيد راشد الزيود – الأرينا سابقا -، وتنظيم احترافي، بحضور عضو الاتحاد الإماراتي أحمد جوهر، والحكم الدولي المقيم بالإمارات طارق خليل، اللذان شاركا رئيس الاتحاد مأمون كلمات في تتويج أصحاب المراكز الأولى بالبطولة وتسليم بطاقات الاحتراف الثلاث وجوائزها المالية التي وصلت إلى 3000 دولار.اضافة اعلان
وأشاد رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات بالمتنافسين وسباقهم نحو المراكز الأولى، مبينا أن الشباب تحت 18سنة وبأعمار وصلت إلى 15 سنة سجلوا إضافة نوعية للمنافسة، مشيرا إلى العائلات في الحضور الجماهيري والتزام الجماهير بالتشجيع المثالي والروح الرياضية، مؤكدا أن البطولة نجحت تنظيميا وتنافسيا، وأن المشاركة بالوضع الراهن "الحرب على غزة"، أثرت على أعداد المشاركين، والتي دفعتنا إلى اختصار مراسم التتويج.
من جانبه، قال عضو اللجنة الفني المدرب والبطل السابق محمد حسني: " تميزت هذه البطولة بأجسام نوعية في تحضيرها وتناسقها العضلي والجسماني، مما جعل المنافسة على أشدها في مختلف الأوزان والأطوال".
وفي السياق ذاته، قال المدرب الوطني والمشرف على العديد من الأبطال في "سوبر بم جيم" قاسم حيمور: "إن عوامل عديدة  أثرت وأدت إلى انخفاض أعداد المشاركين عن المتوقع، في الوقت الذي تميزت فيه البطولة بأجواء تنظيم احترافية، وقوة المنافسة التي انعكست على المستوى العام، ويبقى الشباب وانخراطهم في هذه الرياضة الجسمانية، والحضور الجماهيري الكبير من العلامات المضيئة في هذه النسخة".
ويذكر أن البطلين المحترفين بهاء حيمور، ومأمون أبوصالح، قد قدما عروضا جسمانية تفاعل معها الحضور، وحظيا بالتكريم من رئيس الاتحاد مأمون كلمات في ختام البطولة.
منافسات البدي بلدنج
- الشباب تحت 65كغم، الأول: محمد المومني، الثاني: أحمد السلاق، والثالث: حسين محفوظ.
- فوق 75 كغم: الأول: محمد السيد، الثاني: محمد الغزاوي، والثالث: بهاء الدين عبود.
- فئة الرجال، وزن 65 كغم، الأول: صدام صوالحة، الثاني: نور الدين جراح، والثالث: محمد أبوعطية.
- وزن 70 كغم: الأول: زيد السعيد، الثاني: أحمد حمدان، والثالث: عبدالله ذكر الله.
- وزن 75 كغم، الأول: سعيد حسونة، الثاني: محمد الضمور، والثالث: محمد الغباري.
- وزن 80 كغم، الأول: محمد عبدالعزيز، الثاني: سيمون حدادين، والثالث: يوسف حمدان.
- وزن 85 كغم، الأول: رامي هديب، الثاني: عبدالكريم الأطرش، والثالث: محمد الشياب.
- وزن 90 كغم، الأول: أسامة علي، الثاني: أيمن ذياب، والثالث: فيصل العفي.
- وزن فوق 90كغم، الأول: مهند إدريس، الثاني: محمد الخطيب، والثالث: محمد أبوخليل.
- وزن فوق 100كم، الأول: مالك عياش، الثاني: عبدالله القيسي.
- الماستر، الأول: مهند إدريس، الثاني: خالد عامودي، والثالث: عطالله نعمان.
منافسات الكلاسيك
- طول 175سم، الأول: مصطفى إدريس، الثاني: محمد الجعافرة، والثالث: محمد الرواجفة.
- طول 180سم، الأول: قيس أبوشامة، الثاني: محمد أبوزيد، والثالث: الوليد الكيلاني.
- فئة فوق 180سم، الأول: صالح الجغل، الثاني: فاروق الكرام، والثالث: عمر عفانة.
منافسات الفيزيك
- فئة الواعدين مفتوح، الأول: قصي الدغيلي، الثاني: معاوية البزور، والثالث: عبدالحمن البايض.
- فئة الشباب تحت 176سم، الأول: منير مضية، الثاني: محمود الشيخ، والثالث: أحمد مصطفى.
- فئة الشباب فوق 176سم، الأول: عبدالله جاريش، الثاني: أحمد الجعافرة، والثالث: عماد بدوان.
- فئة الرجال 170سم، الأول: عبدالله أبوالزيت، الثاني: عبدالله الشوابكة، والثالث: محمد العمري.
- طول 173سم، الأول: عمار فرح، الثاني: أحمد أبوشعيب، والثالث: عزالدين فريحات.
- طول 176سم، الأول: السيدي الشيشي، الثاني: يزيد فليفل، والثالث: حارث خديش.
- طول 179سم، الأول: يحيى حامدي، الثاني: عمر بطاينة، والثالث: علي فتاح.
- طول 182سم، الأول: حمزة حمدان، الثاني: بشار المومني، والثالث: يوسف حجير.
- طول فوق 182سم، الأول: محمود بركات، الثاني: طراد عثامنة، والثالث: زيد البطاينة.
وأدار لقاء البطولة التي انطلقت صباحا وانتهت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، رئيس لجنة الحكام الدولي المحترف بلال الدويكات، والدوليين: خليل سورو، رامز الفحل، محمد عقيل، أحمد عقيل، حسن الجلاد، علي ملو العين، ونمر النمر (الأولى)، والثانية كل من: تامر الشطناوي، محمد الباكستاني، زكريا ملو العين، عماد ملو العين، وزياد مريان، والثالثة كل من: أمين شكري، مالك الزيود، زيد ملو العين، وخالد عبدالناصر، والمستجدون كل: من حمزة وشاح، قصي النعيمات، وعبدالله الشناق.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث -(من المصدر)

"الكراتيه" يسجل لاعبيه في جولتي أنطاليا والقاهرة بالدوري العالمي

منذ 9 دقيقة
المنتخب الوطني للملاكمة المشارك ببطولة العالم في إيطاليا - (من المصدر)

"الملاكمة" يبدأ مشواره ببطولة العالم المؤهلة للأولمبياد اليوم

منذ 16 دقيقة
WhatsApp Image 2024-03-02 at 21.04.16

الفحيص يتقدم على الأرثوذكسي في سلسلة نهائي "سلة الناشئات"

منذ1 ساعة
FiCbgTQWQAE8e8w

ميسي ينفي قصة ابنه و"الأكاديمية"

منذ2 ساعة
428502341_1413472172641221_6542487536377004044_n

التعادل يحسم مواجهة "الناشئين" وأوزبكستان وديا

منذ2 ساعة
2020-11-13T095612Z_1_LYNXMPEGAC0LJ_RTROPTP_4_SOCCER-WORLDCUP-ARG-PAR-PALACIOS-YE7

زوجة نجم الأرجنتين تسرق قميصه وتبيع ميداليته

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |منذ 7 دقيقة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي منذ24 ساعة

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 