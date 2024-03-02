عمر وأحمد وبركات يظفرون ببطاقات احتراف "أجسام الأردن"

مصطفى بالو

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عمان- ظفر مهند عمر ببطاقة احتراف البدي بلدنج- لقب بطل الأبطال-، ومصطفى أحمد لـ"الكلاسيك" ومحمود بركات لـ"الفيزيك" في ختام بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام، والتي شكل فيها الشباب الواعدون تحت 18 سنة علامة فارقة، في الدخول إلى أجواء المنافسة في الرياضة الجسمانية، وسط حضور جماهيري لافت زينته العائلات، في مدرجات صالة الشهيد راشد الزيود – الأرينا سابقا -، وتنظيم احترافي، بحضور عضو الاتحاد الإماراتي أحمد جوهر، والحكم الدولي المقيم بالإمارات طارق خليل، اللذان شاركا رئيس الاتحاد مأمون كلمات في تتويج أصحاب المراكز الأولى بالبطولة وتسليم بطاقات الاحتراف الثلاث وجوائزها المالية التي وصلت إلى 3000 دولار.وأشاد رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات بالمتنافسين وسباقهم نحو المراكز الأولى، مبينا أن الشباب تحت 18سنة وبأعمار وصلت إلى 15 سنة سجلوا إضافة نوعية للمنافسة، مشيرا إلى العائلات في الحضور الجماهيري والتزام الجماهير بالتشجيع المثالي والروح الرياضية، مؤكدا أن البطولة نجحت تنظيميا وتنافسيا، وأن المشاركة بالوضع الراهن "الحرب على غزة"، أثرت على أعداد المشاركين، والتي دفعتنا إلى اختصار مراسم التتويج.من جانبه، قال عضو اللجنة الفني المدرب والبطل السابق محمد حسني: " تميزت هذه البطولة بأجسام نوعية في تحضيرها وتناسقها العضلي والجسماني، مما جعل المنافسة على أشدها في مختلف الأوزان والأطوال".وفي السياق ذاته، قال المدرب الوطني والمشرف على العديد من الأبطال في "سوبر بم جيم" قاسم حيمور: "إن عوامل عديدة أثرت وأدت إلى انخفاض أعداد المشاركين عن المتوقع، في الوقت الذي تميزت فيه البطولة بأجواء تنظيم احترافية، وقوة المنافسة التي انعكست على المستوى العام، ويبقى الشباب وانخراطهم في هذه الرياضة الجسمانية، والحضور الجماهيري الكبير من العلامات المضيئة في هذه النسخة".ويذكر أن البطلين المحترفين بهاء حيمور، ومأمون أبوصالح، قد قدما عروضا جسمانية تفاعل معها الحضور، وحظيا بالتكريم من رئيس الاتحاد مأمون كلمات في ختام البطولة.منافسات البدي بلدنج- الشباب تحت 65كغم، الأول: محمد المومني، الثاني: أحمد السلاق، والثالث: حسين محفوظ.- فوق 75 كغم: الأول: محمد السيد، الثاني: محمد الغزاوي، والثالث: بهاء الدين عبود.- فئة الرجال، وزن 65 كغم، الأول: صدام صوالحة، الثاني: نور الدين جراح، والثالث: محمد أبوعطية.- وزن 70 كغم: الأول: زيد السعيد، الثاني: أحمد حمدان، والثالث: عبدالله ذكر الله.- وزن 75 كغم، الأول: سعيد حسونة، الثاني: محمد الضمور، والثالث: محمد الغباري.- وزن 80 كغم، الأول: محمد عبدالعزيز، الثاني: سيمون حدادين، والثالث: يوسف حمدان.- وزن 85 كغم، الأول: رامي هديب، الثاني: عبدالكريم الأطرش، والثالث: محمد الشياب.- وزن 90 كغم، الأول: أسامة علي، الثاني: أيمن ذياب، والثالث: فيصل العفي.- وزن فوق 90كغم، الأول: مهند إدريس، الثاني: محمد الخطيب، والثالث: محمد أبوخليل.- وزن فوق 100كم، الأول: مالك عياش، الثاني: عبدالله القيسي.- الماستر، الأول: مهند إدريس، الثاني: خالد عامودي، والثالث: عطالله نعمان.منافسات الكلاسيك- طول 175سم، الأول: مصطفى إدريس، الثاني: محمد الجعافرة، والثالث: محمد الرواجفة.- طول 180سم، الأول: قيس أبوشامة، الثاني: محمد أبوزيد، والثالث: الوليد الكيلاني.- فئة فوق 180سم، الأول: صالح الجغل، الثاني: فاروق الكرام، والثالث: عمر عفانة.منافسات الفيزيك- فئة الواعدين مفتوح، الأول: قصي الدغيلي، الثاني: معاوية البزور، والثالث: عبدالحمن البايض.- فئة الشباب تحت 176سم، الأول: منير مضية، الثاني: محمود الشيخ، والثالث: أحمد مصطفى.- فئة الشباب فوق 176سم، الأول: عبدالله جاريش، الثاني: أحمد الجعافرة، والثالث: عماد بدوان.- فئة الرجال 170سم، الأول: عبدالله أبوالزيت، الثاني: عبدالله الشوابكة، والثالث: محمد العمري.- طول 173سم، الأول: عمار فرح، الثاني: أحمد أبوشعيب، والثالث: عزالدين فريحات.- طول 176سم، الأول: السيدي الشيشي، الثاني: يزيد فليفل، والثالث: حارث خديش.- طول 179سم، الأول: يحيى حامدي، الثاني: عمر بطاينة، والثالث: علي فتاح.- طول 182سم، الأول: حمزة حمدان، الثاني: بشار المومني، والثالث: يوسف حجير.- طول فوق 182سم، الأول: محمود بركات، الثاني: طراد عثامنة، والثالث: زيد البطاينة.وأدار لقاء البطولة التي انطلقت صباحا وانتهت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، رئيس لجنة الحكام الدولي المحترف بلال الدويكات، والدوليين: خليل سورو، رامز الفحل، محمد عقيل، أحمد عقيل، حسن الجلاد، علي ملو العين، ونمر النمر (الأولى)، والثانية كل من: تامر الشطناوي، محمد الباكستاني، زكريا ملو العين، عماد ملو العين، وزياد مريان، والثالثة كل من: أمين شكري، مالك الزيود، زيد ملو العين، وخالد عبدالناصر، والمستجدون كل: من حمزة وشاح، قصي النعيمات، وعبدالله الشناق.