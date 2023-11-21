الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة: النتيجة غير مقبولة واللاعبون لم يجيدوا التعامل مع الفرص

المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)
 أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن النتيجة غير مقبولة بالنسبة للمنتخب، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يجيدوا التعامل مع الفرص بصورة جيدة.اضافة اعلان
وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن حكم اللقاء لم يوفق في إدارته للمباراة بعدم احتسابه ركلتي جزاء للمنتخب الوطني، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالف المنتخب في ترجمة عدة فرص.
وأضاف: “واجهنا منتخبا قويا يتواجد باستمرار في كأس العالم، إلا أن الفاعلية الهجومية لم تثمر عن تغيير النتيجة رغم أفضليتنا في المباراة، والظروف لم تخدمنا في إجراء تبديلات عديدة في مباراتي طاجيكستان والسعودية، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، وأبواب المنتخب مفتوحة لجميع اللاعبين الذين يتألقون في دوري المحترفين”.
ورفض عموتة الحديث عن مستقبله مع المنتخب الوطني، بعد مواصلة سلسلة النتائج السلبية منذ قدومه كمدير فني منتصف العام الحالي. 
بدوره، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني، أن المباراة كانت صعبة، حيث قدم المنتخب مستوى جيدا في الشوط الأول، فيما تراجع مستواه بالشوط الثاني بسبب ظروف اللقاء، مشيدا بأداء جميع لاعبيه.
وبين مانشيني أن المنتخب ما يزال يعمل من أجل التطور في المرحلة المقبلة، مفيدا بأن التأهل لم يتم حسمه من قبل أي منتخب في المجموعة، مؤكدا بأن المنتخب الوطني جيد ولديه فرصة بالتأهل.
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