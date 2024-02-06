عموتة بعد تأهل النشامى: كلمة السر في ذلك أننا لم نبالغ في احترام المنتخب الكوري

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عبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، عن سعادتهالبالغة، بقيادة المنتخب إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز اليوم، على منتخبكوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في نصف نهائي البطولة.وأكد عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في الدوحة، أن لاعبي المنتخب قدموا أداء، بتكتيك عال وطبقوا الواجبات و تفوقوا في المباراة.وأضاف: إن كلمة السر في ذلك، أننا لم نبالغ في احترام المنتخب الكوري وكنامطالبين بأن نلعب بشكل جيد وأن نستمتع باللعب في نصف النهائي.بدوره أكد اللاعب موسى التعمري، أحقية المنتخب بالفوز والصعود إلى المباراة النهائية، مشيدا بدور الجمهور الأردني في تحفيز اللاعبين.وأشاد التعمري بمدرب المنتخب الحسين عموتة وما وضعه من تكتيك قاد المنتخب لتحقيق الفوز.-(بترا)