الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة بعد تأهل النشامى: كلمة السر في ذلك أننا لم نبالغ في احترام المنتخب الكوري

عموتة يؤكد الجاهزية لمبارة العراق ويشيد بالقوة الهجومية للمنتخب
المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة - أرشيفية
عبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، عن سعادته
البالغة، بقيادة المنتخب إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز اليوم، على منتخب
كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في نصف نهائي البطولة.اضافة اعلان
وأكد عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في الدوحة، أن لاعبي المنتخب قدموا أداء، بتكتيك عال وطبقوا الواجبات و تفوقوا في المباراة.
وأضاف: إن كلمة السر في ذلك، أننا لم نبالغ في احترام المنتخب الكوري وكنا
مطالبين بأن نلعب بشكل جيد وأن نستمتع باللعب في نصف النهائي.
بدوره أكد اللاعب موسى التعمري، أحقية المنتخب بالفوز والصعود إلى المباراة النهائية، مشيدا بدور الجمهور الأردني في تحفيز اللاعبين.
وأشاد التعمري بمدرب المنتخب الحسين عموتة وما وضعه من تكتيك قاد المنتخب لتحقيق الفوز.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1

النشامى يكتبون التاريخ بصعودهم إلى نهائي كأس آسيا

منذ2 ساعة
image (65)

تعرف على نظام مباريات كأس العالم 2026

منذ24 ساعة
لاعبو المنتخب الوطني يحتفلون مع الجماهير بعد التفوق على طاجيكستان -(نم المصدر)

جماهير المنتخب الوطني تتطلع لأداء دورها رغم مشكلة التذاكر

05 شباط 2024
من تدريبات المنتخب الوطني الأخيرة قبل مواجهة كوريا الجنوبية - (من المصدر)

"النشامى" يطرق أبواب النهائي عبر مواجهة كوريا الجنوبية

05 شباط 2024
لاعب الفيصلي الجديد مصعب البطاط -(من المصدر)

الفيصلي يتعاقد مع البطاط لتعزيز صفوفه قبل إياب الدوري

05 شباط 2024
لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو يلتقطون صورة "سلفي" بعد تحقيق الإنجاز-(من المصدر)

ثبات لاعبي منتخب التايكواندو بمراكزهم في التصنيف الدولي

05 شباط 2024
افكار و مواقف
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 