عموتة: حضور ولي العهد لمباراة طاجكستان منحنا دافعا قويا للفوز

اضافة اعلان

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن حضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للمباراة أمام طاجكستان، اليوم، منح اللاعبين دافعا قويا لتحقيق الفوز.وأكد عموتة جدارة المنتخب في الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجكستان في دور الثمانية من البطولة.وأشار عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة إلى أن المنتخب لم يكن مرشحا للوصول إلى هذا الدور قبل انطلاقة البطولة، إلا أنه استطاع من خلال الحضور الجماعي والفردي والتكاتف بين عناصر الفريق، بتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأردنية.وأضاف: "سنحضر الفريق بطريقة جيدة للقاء المقبل، من خلال الاعتماد على الأسلوب الجماعي، والحاجة أيضا للمهارة الفردية عند عدة لاعبين، وأتوقع أن يحقق كل لاعب إضافة حال مشاركته بالمباراة المهمة المقبلة".وزاد: "تخطينا المنتخب الطاجكي في مواجهة صعبة، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن السر في الفوز جاء بعد طلبي للاعبين باحترام المنافس، والتركيز في كل مباراة على حدة، وعدم المبالغة في الاحتفال بالهدف لكي نبقى منضبطين داخل الملعب".وأكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، أن الفوز تاريخي والوصول لهذا الدور، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يأتِ من فراغ، وأن اللاعبين اجتهدوا وأنصتوا لكلام وتعليمات المدرب، وحققوا الفوز في النهاية.وثمّن "دور الجماهير الأردنية الداعمة لنا منذ بداية البطولة، الطموح تزداد من دور لآخر، لكن الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة، ونتمنى حضورهم القوي في الدور المقبل".--(بترا)