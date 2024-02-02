الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة: حضور ولي العهد لمباراة طاجكستان منحنا دافعا قويا للفوز

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال مباراة المنتخب الوطني أمام طاجكستان
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال مباراة المنتخب الوطني أمام طاجكستان
أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن حضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للمباراة أمام طاجكستان، اليوم، منح اللاعبين دافعا قويا لتحقيق الفوز.اضافة اعلان
وأكد عموتة جدارة المنتخب في الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجكستان في دور الثمانية من البطولة.
وأشار عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة إلى أن المنتخب لم يكن مرشحا للوصول إلى هذا الدور قبل انطلاقة البطولة، إلا أنه استطاع من خلال الحضور الجماعي والفردي والتكاتف بين عناصر الفريق، بتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأردنية.
وأضاف: "سنحضر الفريق بطريقة جيدة للقاء المقبل، من خلال الاعتماد على الأسلوب الجماعي، والحاجة أيضا للمهارة الفردية عند عدة لاعبين، وأتوقع أن يحقق كل لاعب إضافة حال مشاركته بالمباراة المهمة المقبلة".
وزاد: "تخطينا المنتخب الطاجكي في مواجهة صعبة، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن السر في الفوز جاء بعد طلبي للاعبين باحترام المنافس، والتركيز في كل مباراة على حدة، وعدم المبالغة في الاحتفال بالهدف لكي نبقى منضبطين داخل الملعب".
وأكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، أن الفوز تاريخي والوصول لهذا الدور، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يأتِ من فراغ، وأن اللاعبين اجتهدوا وأنصتوا لكلام وتعليمات المدرب، وحققوا الفوز في النهاية.
وثمّن "دور الجماهير الأردنية الداعمة لنا منذ بداية البطولة، الطموح تزداد من دور لآخر، لكن الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة، ونتمنى حضورهم القوي في الدور المقبل".--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1706896921846658600

بحضور ولي العهد.. "النشامى" يكتب التاريخ ببلوغ نصف نهائي "آسيا"

منذ 37 دقيقة
gettyimages-1973466291-612x612

كوريا الجنوبية منافسة "النشامى" بنصف نهائي كأس آسيا

منذ1 ساعة
1706884567956184200

الفحيص يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الفتاة الكويتي في "سلة الشارقة"

منذ2 ساعة
1706885301416211700

عيون السائقين الأردنيين تتجه إلى لقب "ميرك 2" في رالي قطر

منذ2 ساعة
gettyimages-1979869407-2048x2048

الملكة رانيا: ألف مبروك للنشامى

منذ5 ساعة
gettyimages-1972417781-2048x2048

النشامى إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

إيران تتمدد والعالم عاجز

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 