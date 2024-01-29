عموتة: طموحنا كبير في البطولة للوصول للنصف النهائي على الأقل

عبر المدير الفني للمنتخب الوطني، الحسين عموتة، رضاه عن مستوى اللاعبين

وتركيزهم في سبيل تسجيل الفوز على المنتخب العراقي اليوم الاثنين.

وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فوز منتخبنا على العراق 3-2

والتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر ، أن

المنتخب العراقي كان ندا قويا في الملعب، وهو فريق قوي ومنظم.

وقال "وصولنا لهذا المستوى جاء بعد ثقتنا بأنفسنا، طموحنا كبير في البطولة

للوصول للنصف النهائي على الأقل" وأضاف "المنتخب الطاجكي أصبح متطورا في

السنوات الماضية، ولعبنا معهم في التصفيات وتعادلنا بهدف لمثله، ولا يوجد

فريق صغير حال وصوله إلى ربع النهائي".

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وأشار لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إلى أن الفوز جاء نتيجة تعب ومجهود جماعي من جهاز فني وجماهير ولاعبين، موضحا أن المنتخب عاد في الوقت الصعب بعد التأخر بالنتيجة، وأثبتوا مقولة أن "النشامى" قول وفعل.



بدوره، أعرب المدير الفني للمنتخب العراقي، خيسوس كاساس، عن خيبته بخروج فريقه بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن طرد اللاعب أيمن حسين لم يكن عادلا من قبل حكم المباراة، وقلب الطاولة على فريقه.-(بترا)