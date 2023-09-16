عموتة في المغرب لرصد آثار الزلزال.. كرات تنس لتدريب حراس مرمى"النشامى"

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عموتة في المغرب للاطمئنان على توابع الزلزال

يتواجد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة في بلاده، للاطمئنان على الأهل والأصدقاء، من تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب المغرب أخيرا.

وتوجه عموتة من أذربيجان حيث كان يشرف على المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام المنتخب الأذري مباشرة إلى المغرب، برفقة المدرب العام للمنتخب ومدرب اللياقة البدنية، حيث اطمأن على أهله واصدقائه الذين لم يلحق بهم الضرر من اثار الزلزال المدمر. ويتوقع أن يعود عموتة ورفاقه إلى عمان نهاية الشهر الحالي، لمواصلة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

تفاصيل لقاء اتحاد الكرة والأندية

شهد مقر اتحاد كرة القدم، يوم الخميس الماضي، لقاء جمع ممثلين عن أندية المحترفين (رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد ورئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة ونائب رئيس نادي الجليل سعيد عجاوي)، مع اتحاد الكرة ممثلا بنائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، وأمين عام الاتحاد سمر نصار.

الأندية التي كانت تلوح بالانسحاب من الدوري في حال لم يتم تلبية مطالبها المالية، شرحت للاتحاد معاناتها المالية، مطالبة برفع قيمة الدفع.

كما شكت الأندية من قيمة المطالب المالية للمدن الرياضية خلال حدوث خسائر بالمنشأة الرياضية خلال المباريات، معتبرة أن مطالب المدن تفوق قيمة الاضرار، مطالبين بآلية أفضل لتقدير حجم المطالب المالية.

الأندية اشارت أيضا إلى أن اتحاد الكرة والأندية يحصلون على مليون ونصف مليون دينار من التلفزيون، ولكن الاتحاد يقتطع منها مصاريف إدارية تصل إلى 300 ألف دينار، مطالبين بتوزيع المبلغ على الأندية وعدم اقتطاعه، وهو ما رفضه اتحاد الكرة. اتحاد الكرة بدوره أشار إلى أن دخله السنوي يصل إلى 11 مليون دينار، ولكنه يعاني بنهاية العام من عجز في الميزانية، لافتا إلى أنه يحتاج لمصاريف كثيرة وكبيرة خلال عمله، مطالبا الأندية بتقدير هذا الوضع.

الاتحاد كشف للأندية، عن عزمه وضع إعلانات إلكترونية في ملعبي ستاد عمان وستاد الحسن، بحيث يذهب دخل الإعلانات للأندية.

الاجتماع الذي وصف بالسلبي، لم يخرج بنتائج عملية ملموسة، بانتظار عودة اللجنة إلى الأندية من خلال اجتماع قريب، لبحث ما جرى في الاجتماع مع الاتحاد، تمهيدا لتحديد الخطوة التالية.

المنتخب يفاجئ حراس المرمى بـ"تنس أرضي"

فاجأ المدرب المغربي لحراس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، بتقنية تدريب جديدة تتمثل في استخدام كرات التنس الأرضي في التدريبات.

ولجأ مدرب الحراس خلال التمارين في النرويج واذربيجان، إلى إحضار مضرب تنس أرضي وكرات تنس، حيث كان يقوم باستخدام المضرب لتسديد كرات التنس على حراس المرمى، ومطالبتهم بالتصدي لهذه الكرات، في تمرين جديد على حراس مرمى منتخب النشامى.

وفيما يتعلق بتدريبات اللياقة البدنية، فقد لاحظ اللاعبون تغيير صلاحيات مدرب اللياقة البدنية السابق كريم مالوش، الذي لم يعد صاحب الكلمة في تمارين اللياقة، في ظل وجود مدرب لياقة بدنية مغربي. وأثار إصرار اتحاد الكرة على التمسك بكريم مالوش، رغم التعاقد مع مدرب لياقة بدينة مغربي، تساؤلات الكثيرين عن جدوى التعاقد مع مدربي لياقة بدنية.

يشار إلى أن عقد مالوش مع اتحاد الكرة ينتهي في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

معالي يعلن استقالته من الوحدات

أعلن المدير الفني لفرق الفئات العمرية في نادي الوحدات لكرة القدم إيهاب معالي، استقالته من منصبه لأسباب لم يعلن عنها رسميا.

وأشار المدرب إلى استقالته عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن المعلومات تفيد أن عدم رضا معالي عن بعض ما يحدث داخل النادي دفعه لإعلان استقالته على الفيسبوك.

تعيين باسم فتحي مدربا في عمان اف سي

تعاقد المدرب باسم فتحي، مع نادي عمان أف سي، للإشراف على تدريب فريق سن 17 لكرة القدم.

وكان فتحي تقدم باستقالته من نادي الوحدات، على خلفية عدم شعوره بالراحة خلال فترة عمله، لينتقل إلى عمان أف سي.

دعوة المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا

تلقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، دعوة للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 26 آذار (مارس) المقبل.

وينتظر أن يرد اتحاد الكرة بالموافقة على المشاركة في هذه البطولة، التي لم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن، علما أن موعد البطولة يعتبر مناسبا جدا لمنتخبات غرب آسيا التي ستشارك في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال نيسان (إبريل) المقبل.

منصب جديد للقططي في اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة، أن المدير الفني للاتحاد الهولندي أليكس جيتزي، اختار المدرب عبدالله القططي، ليتولى منصب رئيس قسم تطوير المواهب وانتقائها، حيث جاء هذا الاختيار بناء على مؤهلات هذا المدرب.

المصدر أكد أن اتحاد الكرة أبلغ القططي بهذا التعيين، وبالتالي البدء في خطوات العمل التالية.

اتحاد الكرة يعين 8 مدربين لاكتشاف المواهب

قرر اتحاد كرة القدم، تعيين 8 كشافة لاعبين، للبدء في رصد ومراقبة المواهب في مختلف محافظات المملكة.

وتهدف هذه الخطوة، إلى تعزيز آلية العمل البحث عن مواهب، قادرة على رفد المنتخبات الوطنية، ما ينعكس إيجابا على الكرة الأردنية بما في ذلك الأندية.

والكشافة الذين تم اختيارهم هم : عيسى العزايزة وماجد السقار وأحمد صبح ومالك شطناوي وثابت عبيدات وبسام ابو رزوق ومهند زكريا ومالك موازرة.

وكان هناك شرط عند الاختيار، يتمثل في عدم ارتباط أي من المدربين المختارين بالفئات العمرية في الأندية.

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كواليس النجوم

• الكشف الرسمي لفريق سحاب في مباراته أمام الجليل التي جرت أول من أمس بدوري المحترفين، خلا من أسماء الجهاز الفني، ما دفع البعض للسؤال عن قانونية حدوث ذلك، في ظل استمرار المشكلة التي تمنع سحاب من تسجيل أسماء الجهاز الفني خلال المباريات.



• اللاعب محمد الباشا، بدأ خطواته الفعلية للانخراط في عالم التدريب.. الباشا يتجه لبدء مشواره التدريبي قريبا، من خلال الإشراف على تدريب فرق فئات عمرية في ناد الجزيرة.

• الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أبلغ لاعبي منتخبه الأولمبي المتأهل كأفضل ثاني للنهائيات الآسيوية، بصرف مكافأة تصل إلى 13 ألف دولار لكل لاعب (رئيس الاتحاد الكويتي صرف 10 آلاف دولار من حسابه الخاص إلى جانب 3 آلاف دولار من الاتحاد).. المعلومة وصلت إلى لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي الذين ينتظرون مكافآتهم نظير التأهل..اتحاد الكرة لم يحدد للاعبين مكافأة التأهل حتى الآن.

• لاعبو الفيصلي والوحدات يتحدثون فيما بينهم عن توقعاتهم بحضور جماهيري كبير في مباراتي دوري أبطال آسيا ، وكأس الاتحاد الآسيوي اللتين تقامان في عمان يومي غد وبعد غد.

• معلومات ترجح اتفاق أحد أندية المحترفين مع أحد الرعاة، لرعاية فرق الفئات العمرية بمبلغ يصل تقريبا إلى 150 ألف دينار.