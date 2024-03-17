الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة: مصيري غامض مع "النشامى".. ومشاكل الأندية تجبرنا للتجمع لأطول فترة

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عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال تدريب أمس على ستاد عمان الدولي - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن مصيره لا زال غامضا بمسألة استمراره من عدمها مع "النشامى" بالمرحلة المقبلة، في ظل تداول الأخبار حول نيته ترك المنتخب بعد مواجهتي باكستان بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وآسيا.اضافة اعلان
وتحدث عموتة أمس في التدريب المفتوح أمام وسائل الإعلام، والذي أقيم على ستاد عمان الدولي لافتا إلى أن جميع الاحتمالات واردة بمسألة البقاء على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، نظرا لتعرضه لظروف خاصة قد تجبره على الابتعاد عن المنتخب بالمرحلة المقبلة.
وكشف عموتة عن أهمية مباراتي باكستان والعمل عليها بجدية، موضحا بأن المنتخب وضع برنامجا تدريبيا يتم من خلاله التأقلم على أجواء المباراة التي ستقام في ساعات الظهيرة.
وأضاف: "يجب أن نستفيد من الثقة التي منحتنا إياها النتائج الإيجابية بمنافسات كأس آسيا، يجب أن نستمر في العمل المميز من خلال الالتزام والانضباط".
ولفت عموتة إلى أن المنتخب يحصل على فترة أطول من التوقف الدولي، بسبب وجود مشاكل بعدد من الأندية، ما يجبر المنتخب على التجمع لأطول فترة ممكنة، لزيادة الانسجام بين اللاعبين".
وتابع: "من غير المعقول أن يلعب منتخب نهائي كأس آسيا، وعدد من اللاعبين يعانون من غيابهم عن التدريبات بسبب وجود إضراب ببعض الفرق، ولم نأخذ اللاعبين من الأندية سوى بخمسة أيام إضافية".
وتمنى عموتة التوفيق للمنتخب الوطني تحت 23 عاما بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، في نهائيات كأس آسيا المقبلة، موضحا بأنه لن يتم جلب مدرب عوضا عن أبو زمع بالجهاز الفني، وأنه سيعود معه بعد نهاية الاستحقاق القاري للمنتخب الأولمبي.
وبدوره، ذكر اللاعب صالح راتب في حديثه لـ"الغد"، أن المنتخب تدرب في الفترات الماضية خلال ساعات النهار، من أجل التعود على اللعب بهذا التوقيت، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد الإنجاز الآسيوي.
وبين راتب بأن المهمة ليست صعبة على المنتخب في حصد جميع النقاط المقبلة في بقية مبارياته، من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم. 
من جهته، ذكر اللاعب سعد الروسان أن المنتخب مدرك أهمية المرحلة المقبلة بعد الحلول بوصافة كأس آسيا، بهدف التأهل لكأس العالم، معولا على الدعم الجماهيري للمنتخب بمباراتي باكستان من أجل قطع شوط كبير نحو التأهل للدور الثاني.
وقام عموتة أمس باستدعاء حارس المرمى نور الدين بني عطية، واللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، عوضا عن اللاعبين عبد الله الزعبي وأنس العوضات، بسبب تعرضهما للإصابة خلال التدريبات الأخيرة للمنتخب الوطني، على أن يتواجد بني عطية في مباراة العودة فقط، بسبب عدم تواجده بالقائمة الأولية، ليعوضه الحارس أحمد جعيدي الذي سيتواجد في مباراة الذهاب فقط، ويلتحق بـ "الأولمبي" لاحقا.
وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي باكستان 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور الدين بني عطية، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، أنس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق "بوجبا"، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات.
ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب بعد غد الثلاثاء إلى باكستان، لملاقاة أصحاب الأرض عند الساعة 12 ظهر الخميس المقبل، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، على أن تتجدد المواجهة عند الثلاثاء 26 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة مساء.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد أن جمع نقطة واحدة في مباراتين، إذ تعادل مع طاجيكستان خارج الديار بهدف لمثله، فيما خسر بثنائية نظيفة من المنتخب السعودي في عمان، علما بأن السعودية تتصدر برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، وباكستان أخيرا بدون نقاط.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات التسع، على أن يتم توزيع 18 منتخبا على 3 مجموعات في الدور الثاني من التصفيات، وتتنافس المنتخبات الست في المجموعة الواحدة على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، فيما تلعب المنتخب أصحاب المراكز الثالث والرابع مباريات ملحق.
وتتبقى مواجهتان للمنتخب الوطني أمام طاجيكستان في السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل ضمن الجولة الخامسة، فيما يختتم المنتخب منافسات المجموعة بمواجهة السعودية على أرض الأخير في 11 من الشهر نفسه.
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