عموتة يؤكد جاهزية النشامى للمباراة النهائية في كأس آسيا

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أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن المباراة النهائية لا تحتاج إلى تقديم من قبل المدربين، نظرا للرغبة عند الفريقين في وضع بصمة وتحقيق اللقب، مشيرا إلى أنه راض عما قدمه المنتخب خلال البطولة، وأن الهدف من مواجهة اليوم هو إكمال الأداء الجيد الذي تم تقديمه مسبقا.وبين عموتة اليوم و خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة النهائية أمام قطر، أن الاستعدادات عادية للمنتخب الوطني للمشهد الختامي للبطولة، بعيدا عن الضغوطات التي تفرضها واقع المباراة، مفيدا بأنه على اللاعبين الاستمتاع بالمواجهة من أجل تقديم مباراة تليق بحجم النهائي العربي الآسيوي.وأضاف: "أتطلع دائما للتتويج بالألقاب في أي فريق أتواجد به، وفي أكثر من محطة سابقة في مسيرتي نجحت في ذلك، والفريق لا يعاني من أية إصابات، وسنواجه منافس عنيد استطاع أن يتواجد بالنهائي للنسخة الثانية على التوالي، رغم أنه أمر ليس بالسهل، وأنا أتابع عمل الاتحاد القطري في إعداد الفريق منذ سنوات طويلة، فهو عمل مميز ويتسحق الثناء".وقدم عموتة الشكر للاتحاد القطري بسبب توفير الإمكانيات للتحضير للمسابقة بصورة جيدة، إلى جانب ترتيب مباراة ودية قبل انطلاق البطولة، من خلال تلقي الدعوة والتكفل بالإقامة والتنقل وغيرها من الأمور، معتبرا المباراة بأنها عائلية نظرا لتدريبه عدد كبير من لاعبي "العنابي" عندما كان مدربا للسد في أوقات سابقة.وواصل: "لا يوجد فرق بين المنتخب الوطني والقطري بسبب خوضنا لمباراة نصف النهائي قبل المنافس بيوم، على أي لاعب محترف أن يستعيد عافيته البدنية والفنية خلال 48 ساعة، والمقابلة تعتمد على تفاصيل صغيرة من الممكن أن ترجح كفة فريق على حساب آخر".وذكر عموتة أنه لا يلتفت لكلام النقاد الذين ينتقدون المدرب في حال الخسارة، ومنح اللاعبين المديح في حال الفوز، بالإشادة بالروح القتالية، موضحا بأن تحضير المجموعة يعتمد على خطط تكتيكية، والتركيز على جوانب ذهنية وبدنية أيضا، وأنه مؤمن بالعمل مع المجموعة بهدف الوصول للمستوى الذي يطمح له المنتخب الوطني.وزاد: "لا أقارن نفسي بأحد، فأنا أقوم بواجبي فقط، فالمدرب محمود الجوهري ترك بصمة مع المنتخب الأردني، وكذلك عدنان حمد فهو زميل وصديق بالنسبة لي، ونأمل بأن يحضر الجمهور الأردني بشكل كبير لدورها الكبير والمؤثر في اللقاء".بدوره، أعرب لاعب المنتخب الوطني سالم العجالين، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالوصول مع المنتخب الوطني إلى النهائي لمواجهة قطر، موضحا بأن المباراة قوية، وأن الهدف من خلالها يتمثل في تقديم اللاعبين قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير الأردنية.ولفت العجالين إلى أن الأجواء عائلية بين اللاعبين، وأن هذه الأمر هو سر قوة المنتخب الوطني في البطولة الحالية، مثمنا خطوة الاتحاد في حضور عائلات اللاعبين لمساندتهم من المدرجات، بهدف المشاركة في الفرحة التاريخية المنتظرة.وتابع: "كما تحدث المدرب بأن أفضلية المنتخب الوطني على القطري بسبب خوضه المباراة قبل يوم واحد ليست واقعية، بسبب قدرة اللاعبين في الفترة الحالية بالعودة للوضع الطبيعي من خلال الإلتزام بوجبات الغداء، والنوم السليم، والراحة، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي".