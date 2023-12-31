الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يؤكد قدرة "النشامى" على بلوغ أدوار متقدمة بالنهائيات الآسيوية

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المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة يتحدث للاعبين قبل بدء تدريب أمس -(تصوير: أمجد الطويل)
عمان - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن طموح المنتخب في نهائيات كأس آسيا يتمثل في بلوغ أدوار متقدمة، موضحا بأن المرحلة المقبلة تتمثل في تصحيح الأخطاء والصعوبات التي مر بها الفريق مؤخرا.اضافة اعلان
وتحدث عموتة أمس في التدريب المفتوح أمام وسائل الإعلام، والذي أقيم على ستاد عمان الدولي، مؤكدا بأن العناصر التي تم اختيارها للقائمة هي الأكثر جاهزية لخوض البطولة. 
وأضاف: "نتطلع لتحقيق نتائج إيجابية في مباراتي قطر واليابان قبل انطلاق البطولة، والخسارة من لبنان جاءت بسبب ظروف صعبة رافقت المنتخب من أرضية ملعب سيئة، ونقص في الصفوف بسبب تأخر التحاقهم".
وشدد عموتة على ضرورة الفوز في المباراة الافتتاحية ببطولة آسيا على ماليزيا، والتي يعتبرها مفتاح التأهل للدور الثاني، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع كل مباراة على حدة، متمنيا بأن تساعده الظروف في تحقيق أهدافه، مثل عدم التعرض الإصابات أو أخطاء دفاعية.
من جهته، أشار حارس مرمى المنتخب الوطني عبد الله الفاخوري، بأن الفريق يضم كوكبة من النجوم القادرة على تحقيق المفاجأة، والمضي بعيدا في البطولة القارية.
وقدر اللاعب إبراهيم سعادة، عتب الجماهير على أداء ونتائج المنتخب في الفترة الماضية، مؤكدا بأن الفريق تحقيق هدفه بالبطولة بدعم المشجعين.
وذكر اللاعب علي علوان، بأن مجموعة المنتخب في البطولة الآسيوية متوازنة، وأن "النشامى" قادرون على تخطي المنتخبات المنافسة، متمنيا دعم الجماهير كما حصل في بطولة كأس العرب الماضية.
وأعلن عموتة أمس القائمة النهائية المشاركة في البطولة القارية، والتي شهدت تقليص العدد إلى 26 لاعبا، وذلك باستبعاد 4 لاعبين من القائمة الأولية، وهم حارس المرمى عبد الله الزعبي، والمدافع سليم عبيد، ولاعب الوسط محمود شوكت، والمهاجم رزق بني هاني.
وضمت القائمة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، والتي يشارك بها للمرة الخامسة في تاريخه، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.
ويلتقي المنتخب الوطني اليوم منتخب تحت 23 عاما على ستاد عمان الدولي، قبل أن يغادر يوم غد الثلاثاء إلى قطر من أجل خوض مباراتين وديتين أمام نظيره القطري يوم الجمعة المقبل، والمنتخب الياباني يوم التاسع من الشهر الحالي.
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