الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يتحدث عن مستقبله مع الأردن بعد خسارة نهائي كأس آسيا (فيديو)

مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة -(من المصدر)
مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة -(من المصدر)
تحدث المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، عن مستقبله في قيادة النشامى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خسارة لقب كأس آسيا أمام قطر، في النهائي الذي جمع المنتخبين، مساء السبت، على ملعب لوسيل.اضافة اعلان
وسجل أكرم عفيف لاعب وسط منتخب قطر "هاتريك" في نهائي كأس آسيا قاد من خلاله منتخب بلده للفوز على الأردن بنتيجة (3-1) والتتويج باللقب.
منتخب قطر تواجه مع الأردن، اليوم السبت، في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
وقال عموتة في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "كان هناك تركيز عال وقتالية مميزة للاعبين وكان هناك توفيق كبير في الهجمات التي نقوم بها على مرمى الخصوم، ومستوانا كان جيدا جدا، وربحنا الثقة والأداء وأتمنى للاعبين آفاقا مستقبلية أفضل".

وأضاف: "مستقبلي سأتحدث عنه بعد ذلك وسأحصل على بعض الراحة الآن، لأن عندي ظروفا عائلية في المغرب وإن شاء الله سأرى إذا كنت سأستمر أو أتوقف وهي ظروف لازم أهتم بها وسأتحدث مع الإدارة بعد ذلك".
وتابع: "حتى الآن أنا متواجد مع المنتخب الأردني، وأتمنى من اللاعبين الالتزام بشكل أكبر خصوصا وهم مقبلون على تصفيات كأس العالم، وأرى أن منتخب النشامى قادر على التأهل للمونديال المقبل".
وكان منتخب قطر تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بينما جاء تأهل منتخب الأردن على حساب كوريا الجنوبية، بالفوز بهدفين دون رد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1707661452169231700

"النشامى" يطوي صفحة النهائي الآسيوي ويستعد لمرحلة البناء على الإنجاز

منذ6 ساعة
1707662006589262700

نجوم تحدت الصعوبات وساهمت في إنجاز "النشامى" قاريا

منذ6 ساعة
1707649821308630800

الجماهير الأردنية: منتخب النشامى البطل غير المتوج بكأس آسيا

منذ6 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مواجهة نظيره القطري في نهائي كأس آسيا 2023

الإعلان عن حفل تكريم لمنتخب "النشامى" الاثنين

منذ6 ساعة
1707650350208665000

دحام ثالثا في "دريفت" عُمان.. وأبو عيشة سادسا في باها حائل

منذ6 ساعة
1707650910258694600

منتخب "الطاولة" يبدأ معسكره التدريبي بالصين الخميس

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات | منذ5 ساعة
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات | منذ5 ساعة
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 