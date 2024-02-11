عموتة يتحدث عن مستقبله مع الأردن بعد خسارة نهائي كأس آسيا (فيديو)

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حسين عموتة - مدرب منتخب الأردن في حديث خاص لـ SSC:

قريبًا سوف أتحدث عن مستقبلي مع منتخب الأردن، لدي بعض الظروف إما أن أستمر أو أتوقف#الأردن_قطر #كأس_آسيا2023 | #SSC pic.twitter.com/JRQcqhxSVO — SSC (@ssc_sports) February 10, 2024

تحدث المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، عن مستقبله في قيادة النشامى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خسارة لقب كأس آسيا أمام قطر، في النهائي الذي جمع المنتخبين، مساء السبت، على ملعب لوسيل.وسجل أكرم عفيف لاعب وسط منتخب قطر "هاتريك" في نهائي كأس آسيا قاد من خلاله منتخب بلده للفوز على الأردن بنتيجة (3-1) والتتويج باللقب.منتخب قطر تواجه مع الأردن، اليوم السبت، في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.وقال عموتة في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "كان هناك تركيز عال وقتالية مميزة للاعبين وكان هناك توفيق كبير في الهجمات التي نقوم بها على مرمى الخصوم، ومستوانا كان جيدا جدا، وربحنا الثقة والأداء وأتمنى للاعبين آفاقا مستقبلية أفضل".وأضاف: "مستقبلي سأتحدث عنه بعد ذلك وسأحصل على بعض الراحة الآن، لأن عندي ظروفا عائلية في المغرب وإن شاء الله سأرى إذا كنت سأستمر أو أتوقف وهي ظروف لازم أهتم بها وسأتحدث مع الإدارة بعد ذلك".وتابع: "حتى الآن أنا متواجد مع المنتخب الأردني، وأتمنى من اللاعبين الالتزام بشكل أكبر خصوصا وهم مقبلون على تصفيات كأس العالم، وأرى أن منتخب النشامى قادر على التأهل للمونديال المقبل".وكان منتخب قطر تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.بينما جاء تأهل منتخب الأردن على حساب كوريا الجنوبية، بالفوز بهدفين دون رد.