عموتة يرمي "قفاز التحدي" في مواجهة الأقوياء بـ"كأس آسيا"

يحيى قطيشات

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عمان – رمى المدير الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم، المغربي حسين عموتة، بقفاز التحدي، عندما أعلن لحظة وصوله مطار الدوحة، أن منتخب "النشامى" قادم للمنافسة في بطولة كأس آسيا، عندما قال:"لم نأت للنزهة والسياحة، وينتظرنا عمل كبير في قطر، وأن الجميع يتطلع للظهور بالشكل المطلوب، سواء من لاعبين أو جهاز فني أو إداري".ويأمل الشارع الرياضي الأردني، في أن يترجم عموتة أقواله إلى أفعال، وتغيير الصورة الفنية الضعيفة والأداء الباهت الذي ظهر عليه المنتخب في مبارياته الماضية، ومنذ توليه قيادة المنتخب الوطنتي قبل 5 أشهر.ويواصل المنتخب تدريباته على ملعب العقلة في الدوحة، تحضيرا لمواجهة نظيره المنتخب القطري يوم غد في تجربة ودية مغلقة، وبصوف متكاملة، وينتظر أن يبدأ عموتة في وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه المنتخب الماليزي في أولى مباريات "النشامى" بكأس آسيا يوم الخامس عشر من الشهر الحالي.وخاض المنتخب أمس جرعتين تدريبيتين صباحية ومسائية، بمشاركة اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، والنعيمات.وقد بدا واضحا ارتفاع الروح المعنوية عند اللاعبين، وتنفيذ الوحدات التدريبية بجدية وبحماس كبيرين، واشتمل التدريب على الجوانب الفنية والبدنية والنواحي التكتيكية، حيث يسعى اللاعبون إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الأبرز، مصالحة الجماهير، وإعادة الصورة الفنية الجيدة عن منتخب "النشامى"، وتحقيق إنجاز للكرة الأردنية يفوق ما حققه "النشامى" خلال مشاركاته الأربع الماضية.ويجمع المتابعون، على أن الاستقرار على التشكيلة في مباراتي قطر واليابان يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين ضروري، كما أن الخروج من المواجهتين الوديتين بفوائد فنية، وتصويب الأخطاء وخصوصا الدفاعية يعد مكسبا للمنتخب قبل الدخول في غمار المشاركة، ويحتاج المنتخب أيضا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هاتين المباراتين ترفع من المعنويات وتزيد الحماس، وذلك في ظل تبريرات عموتة، أن نتائج المباريات الودية الأخيرة كانت لها أسبابها، ومنها عدم جاهزية بعض اللاعبين بالشكل المطلوب.وأضاف: "لقد حرصنا على تجربة جميع اللاعبين وتوزيع دقائق المباريات الودية عليهم بالشكل المناسب، حتى نرفع جاهزيتهم، ونجعل اللاعبين كافة، في أتم استعداد قبل انطلاق البطولة، وأن المباريات الرسمية ستشهد الاعتماد على التشكيل الأساسي، ما سيجعل الصورة مختلفة مقارنة بالمباريات الودية".وحرصت الجماهير وأبناء الجالية الأردنية في قطر على التواجد بقرب "النشامى"، لتحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، وحثهم على تقديم أفضل المستويات خلال البطولة التي تحظى بمشاركة أفضل منتخبات القارة الآسيوية.وبدأت الجماهير تحضيراتها لتشجيع المنتخب في أرض الملعب من خلال ترتيبات أنيقة، حيث ينتظر أن يصل إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة عدد من مشجعي المنتخب، في الوقت الذي أعدت فيه شركات السياحة برامج متكاملة للراغبين بالذهاب إلى قطر وتشجيع منتخب "النشامى" خلال مبارياته.ويلعب النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، حيث يستهل مشواره بلقاء ماليزيا يوم 15 من الشهر الحالي، ثم مواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعدها بخمسة أيام، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة البحرين في 25 من الشهر ذاته.