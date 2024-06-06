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عموتة يشيد بالحارس أبو ليلى وهجوم "النشامى"

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جانب من المؤتمر الصحفي
عمان- الغد- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن المواجهة كانت صعبة أمام طاجيكستان رغم الفوز بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن المنتخب دخل المباراة بصورة غير جيدة.اضافة اعلان

وبين عموتة في المؤتمر الصحفي الخاص عقب اللقاء، أن تألق حارس المرمى يزيد أبو ليلى وانتفاضة الهجوم في الشوط الثاني، ساهما في تفوق المنتخب وتحقيقه للفوز والتأهل.

وأضاف: "حرصنا على منح الفرصة للاعبان مهند أبو طه وعارف الحاج للمرة الأولى مع المنتخب، وكان لدي تخوف فقدان النقاط أمام طاجيكستان واللعب تحت الضغط، لكن هذا الأمر لم يحصل بسبب الفوز، وسنلعب أمام السعودية بحافز الفوز".

وأشاد أفضل لاعب في المباراة يزن النعيمات، بزميله حارس المرمى أبو ليلى الذي ساهم في بقاء شباكه نظيفة والتقدم بالنتيجة لاحقا، مهنئا الجماهير على التأهل للدور الثالث من التصفيات.
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