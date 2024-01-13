عموتة يضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة "النشامى" لمواجهة ماليزيا غدا

مهند جويلس

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الدوحة - يسعى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، لوضع اللمسات الأخيرة بالتدريب النهائي الذي سيقام مساء اليوم على ملعب العقلة، لاختيار التشكيلة التي سيخوض فيها الفريق مباراته أمام ماليزيا غدا، بافتتاح مشواره في نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر.وتشير التكهنات إلى اعتماد عموتة امام ماليزيا، على الأسماء ذاتها التي شاركت أمام قطر واليابان في المباراتين الوديتين الأخيرتين.ويبحث المنتخب عن كتابة تاريخ جديد له في نهائيات كأس آسيا، خلال مشاركته التاريخية الخامسة في البطولة التي تقام للمرة الثانية على التوالي بمشاركة 24 منتخبا.ويتطلع “النشامى” لتحقيق أفضل مشاركة له في النهائيات الآسيوية، بعد أن شارك في 4 مرات سابقة، لم ينجح خلالها في تجاوز الدور ربع النهائي مرتين، مقابل بلوغه ثمن النهائي مرة واحدة، والوداع من الدور الأول في مرة وحيدة.ويأمل الشارع الرياضي في أن يواصل المنتخب حضوره المميز في البطولة القارية، معولين على إمكانيات عدد كبير من اللاعبين المميزين الذين يتمتعون بإمكانيات فنية عالية.وتتفاءل الجماهير الأردنية في الملاعب القطرية، حيث سجل حضورا طيبا في بطولات مختلفة، منها كأس آسيا في العام 2011، ودورة الألعاب العربية في العام نفسه، وكأس العرب في العام 2021، وبطولة غرب آسيا في العام 2014.وشهدت التدريبات الماضية على ملعب العقلة، تصميم جميع اللاعبين على الظهور بشكل مغاير عن المباريات الودية، أملا بكسر عقدة الدور ربع النهائي، وبلوغ المربع الذهبي الذي سيعد إنجازا في النسخة الحالية، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة، إضافة إلى نتائج المنتخب التحضيرية للبطولة.ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة الآسيوية بملاقاة نظيره الماليزي بعد غد الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الجنوب في مدينة الوكرة، تسبقها عند الساعة الثانية والنصف عصرا مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي ونظيره البحريني لحساب المجموعة نفسها.وانطلقت أول من أمس على ستاد لوسيل النسخة الثامنة عشرة في البطولة، من خلال المباراة الافتتاحية التي فاز فيها المنتخب القطري المضيف على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد.وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.ويظهر عموتة، برفقة قائد المنتخب أنس بني ياسين اليوم أمام وسائل الإعلام، للحديث خلال المؤتمر الصحفي عن تطلعات وآمال المنتخب في مشاركته بالبطولة الآسيوية.وسيضع عموتة وسائل الإعلام أمام آخر أخبار وفد المنتخب المشارك في المسابقة، والكشف عن هدفه من مواجهة ماليزيا الافتتاحية بالنسبة للمنتخب في البطولة، فيما سيتحدث بني ياسين عن استعداداته وبقية زملائه لأول مباراة.من ناحية ثانية، أكد اتحاد الإعلام الرياضي، مساندته ودعمه للمنتخب الوطني في البطولة.ووصل وفد اتحاد الإعلام إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتأمين تغطية صحفية مثالية لمشاركة المنتخب في هذه البطولة القارية.وأكد الزميل خالد خطاطبة رئيس وفد اتحاد الإعلام الرياضي الدعم الإعلامي للمنتخب في هذه المشاركة المهمة، من خلال وفد سيتولى تغطية تدريبات ومباريات وأنشطة منتخب النشامى.وأضاف الخطاطبة: “المنتخب دخل معترك المنافسات، ولا خيار أمام الإعلام والجمهور إلا دعم اللاعبين والعمل على شحذ هممهم بحثا عن نتائج جيدة تليق بسمعة النشامى”، مجددا حرص الإعلام الرياضي الأردني على دعم جميع المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية، خصوصا في المشاركة القارية الحالية.إلى ذلك، أكدت رابطة جماهير المنتخب الوطني في قطر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، توفر عدد من التذاكر المجانية للجماهير الأردنية، سيتم توزيعها على الجماهير لمساندة المنتخب من المدرجات.وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن التذاكر سوف تتسلمها الرابطة من الاتحاد الآسيوي صباح يوم المباراة، على أن تحدد لاحقا مكان توزيع التذاكر حال توفرها في ملعب المباراة.كما أكدت بأنها ستطلع الجماهير القادمة من الأردن، أو الجالية المتواجدة في قطر، على كل ما هو جديد من أخبار ومعلومات وتعليمات، من أجل دعم وتشجيع المنتخب الوطني في الاستحقاق القاري.وتتواجد الجماهير الأردنية في الدوحة وتحديدا في سوق واقف بشكل يومي، من أجل تأكيد حضورها القوي من بين الجماهير العربية والأجنبية القادمة لمؤازرة منتخباتها الوطنية.في السياق ذاته، عين الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله، لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الماليزي.ويعد عبد الله (46 عاما) أحد الحكام العرب الذين حضروا في نهائيات كأس العالم الماضية، وقاد مواجهة المنتخب الإسباني والمنتخب الكوستاريكي في دور المجموعات، إلى جانب إدارته للعديد من المباريات المهمة في تاريخه أبرزها نهائي دوري أبطال آسيا في العام 2021 بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ونصف نهائي كأس العالم للأندية في العام نفسه بين الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني.