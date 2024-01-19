عموتة يعلق على عبارة مرضي ويؤكد صعوبة مواجهة كوريا الجنوبية

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وفد اتحاد الاعلام الرياضي - كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، مصير اللاعب محمود مرضي، والذي ترددت أخبارا حول غيابه عن مواجهة كوريا الجنوبية غدا في كأس آسيا.وبين عموتة في حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، أن مرضي تعرض لكدمة بسيطة في الفخد قبل مواجهة ماليزيا الأولى، وأن مسألة مشاركته من عدمها في مباراة غدا السبت ضمن الجولة الثانية من المسابقة ستتحدد بعد التدريب الذي سيقيمه المنتخب عصر اليوم.وأضاف: "الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بعدة طرق، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية، ومن وجهة نظري سجل أجمل أهداف البطولة، وجميعنا نسانده لما قام به من موقف إنساني يحترم".ولفت عموتة إلى أن مواجهة كوريا الجنوبية صعبة، باعتبارها بأنها أمام منافس قوي ومتمرس على الصعيدين القاري والدولي، متمنيا بأن يحقق المنتخب الانتصار من خلال تركيز اللاعبين، وحضورهم الذهني والبدني في الملعب، ونأمل الفوز من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.وتابع: "الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة منحنا الدخول بأجواء أفضل في المباراة المقبلة، إذ منحنا الثقة داخل المجموعة، ولا يوجد أي مباراة سهلة في المسابقة، و4 فرق تقريبا أظهرت قوتها في الجولة الأولى من البطولة، وأثبتت قدرتها بالمنافسة على اللقب".بدوره، أشار اللاعب نور الدين الروابدة، إلى أن المباراة قوية أمام المنتخب الكوري، باعتباره المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، مبينا بأن اللاعبين يمتلكون ثقة بأنفسهم وقادرين على تحقيق النقاط الثلاث، وأنه وزملائه يعشقون التحدي وسيقدموا أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير الذي دعاها للحضور بكثافة بالمباراة.