عموتة يعلن جاهزية المنتخب الوطني.. ومانشيني يؤكد صعوبة المواجهة

مهند جويلس

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أكد المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، أن الاستعدادات لمواجهة أمام المنتخب السعودي سارت على نحو جيد، موضحا بأن مهمة وصعبة أمام منتخب متمرس ويملك عناصر مميزة.وبين عموتة خلال حديثه لوسائل الإعلام أمس في المؤتمر الصحفي، أن المنتخب يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، مشيرا إلى أن التعادل في المباراة السابقة أمام طاجيكستان جاء نتيجة للظروف التي أحاطت المنتخب قبل المواجهة.وأضاف: «أحتاج إلى الوقت من أجل وضع بصمتي على أداء اللاعبين، ووصولي قبل 3 أشهر فترة غير كافية لترجمة أفكاري الفنية، ومنحنا الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في المباريات الودية السابقة للوصول للتوليفة المناسبة، ونأمل بتحقيق الفوز اليوم والمضي قدما في جمع النقاط للتاهل لكأس العالم».ولفت عموتة إلى أن المنافسة في المجموعة على التأهل ليست بسهلة، في ظل وجود منتخبات تملك المقومات للتأهل للدور المقبل، مؤكدا بأن خياراته الفنية جميعها جاءت بعناية، واستدعاء اللاعبين كان أمرا صعبا في ظل المشاكل التي تعاني منها الكرة الأردنية من توقف المنافسات وغياب بعض اللاعبين المحترفين في الخارج عن المنافسات».بدوره، أوضح لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، أن اللاعبين ينظرون لمباراة السعودية بهدف التعويض بعد التعثر في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز واستعادة ثقة الجماهير.من جانبه، ذكر المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني، أن تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين يؤكد صعوبة المواجهة اليوم أمام المنتخب الوطني، موضحا بأنه درس منافسه عن كثب بهدف العودة بالنقاط كاملة.وأشار مانشيني إلى أن منتخبه لم يحسم التأهل للدور المقبل، والتركيز ينصب في كل مباراة على حدة، مشددا على أن الغيابات لا تؤثر على المنظومة في ظل توفر لاعبين مميزين بجميع المراكز.وتابع: «اخترنا أفضل اللاعبين في مباراة باكستان والأجهز كونها المباراة الأولى التي تكون عادة الأهم، ومشكلة زيادة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي موجودة بغالبية دول العالم، وستتحسن مع المستقبل، وأحتاج إلى وقت أطول من أجل تطبيق أفكاري على أداء المنتخب لتطويره».